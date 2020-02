Divyabhaskar.com Feb 19, 2020, 12:44 PM IST

હૈદરાબાદ: તેલંગાણામાં આધાર ઓથોરિટી UIDAIએ પોલીસના રિપોર્ટના આધારે 127 લોકોને નોટિસ મોકલી હતી. રિપોર્ટમાં આ લોકો ગેરકાયદે પ્રવાસીઓ હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ મામલે ઓથોરિટીએ તેમને ભારતમાં રહેવાના દાવાનો પુરાવો માંગ્યો છે. આ વિશે AIMIM પ્રમુખ અસદુદ્દીન ઔવેસીએ સવાલ ઉભા કર્યા છે. વિવાદ વધતા ઓથોરિટીએ મંગળવારે ખુલાસો કર્યો છે કે, અમે માત્ર ખોટી માહિતી આપીને આધાર કાર્ડ બનાવનાર લોકોને નોટિસ આપી છે. આ નોટિસનો તેમની નાગરિકતા સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. નકલી દસ્તાવેજો આપનાર લોકોનું આધાર કાર્ડ રદ કરવામાં આવશે.

UIDAIએ નિવેદન આપ્યું છે કે, આધાર કાર્ડ નાગરિકતાવો દસ્તાવેજ નથી. ઓથોરિટી આધાર કાયદા અંતર્ગત કામ કરે છે. આ એક્ટ પ્રમાણે આધાર નંબર મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછા 182 દિવસ ભારતમાં રહેવુ પડે છે. ત્યારપછી નોડલ બોડી 12 અંકનો યુનિક નંબર આપે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે પણ તેમના નિર્ણયમાં કહ્યું છે કે, કોઈ પણ ગેરકાયદે પ્રવાસીને આધાર કાર્ડ આપી શકાય નહીં.

યમનના નાગરિકની ધરપકડ પછી રિપોર્ટ મોકલવામાં આવ્યો

થોડા દિવસ પહેલાં હૈદરાબાદ પોલીસે યમનના એક નાગરિકની ધરપકડ કરી હતી. તેના પર નકલી આધાર અને પાસપોર્ટ બનાવવાનો આરોપ છે. ત્યારપછી પોલીસે 127 લોકો સાથે જોડાયેલો રિપોર્ટ ઓથોરિટીને મોકલ્યો હતો.ત્યારપછી UIDAIના ડેપ્યૂટી ડિરેક્ટરે આ લોકોને 20 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં ઓફિસ આવીને દસ્તાવેજ સોંપવાનો આદેશ કર્યો હતો. જોકે ત્યારપછી ઓથોરિટીએ દસ્તાવેજ સોંપવા માટે તેમને વધારે સમય આપ્યો હતો. હવે તેમણે આ દસ્તાવેજો મે મહિનામાં અધિકારીઓ સામે રજૂ કરવાના છે.

શું UIDAIને નાગરિકતાના પુરાવા માંગવાનો અધિકાર છે: ઓવૈસી

Section 9 of Aadhaar Act says that it isn’t proof of citizenship. What legal authority does @UIDAI @UIDAIHyderabad have to demand proof of citizenship?



The notices don’t even mention the grounds on which they were issued.



This is illegal & unacceptablehttps://t.co/fte7lgLOPK