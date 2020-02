Divyabhaskar.com Feb 23, 2020, 11:17 AM IST

વોશિંગ્ટનઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 24-25 ફેબ્રુઆરીએ પરિવાર સહિત ભારતના પ્રવાસે આવી રહ્યાં છે. તેમણે શનિવારે ફિલ્મ બાહુબલીની થીમ પર બનેલો એક વીડિયો રીટ્વિટ કર્યો. તેમાં તે અમરેન્દ્ર બાહુબલીના રૂપમાં જોવા મળ્યા. 81 સેકન્ડના આ વીડિયોમાં મિલેનિયા અને તેમની પુત્રી ઈવાન્કા અને પુત્ર જુનિયર ટ્રમ્પ પણ દેખાય છે. વીડિયોને Solmemes1 નામના ટ્વિટર હેન્ડલથી પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. તેને રીટ્વિટ કરતા ટ્રમ્પે લખ્યું કે ભારતમાં મારા મિત્રોને મળવા માટે ઉત્સાહિત છું.

વીડિયોમાં શું છે ?

વીડિયોમાં ફિલ્મ બાહુબલીના અલગ-અલગ દ્રશ્યો બતાવવામાં આવ્યા છે. શરૂઆત યુદ્ધના મેદાનમાંથી થાય છે. તેમાં બાહુબલી બનેલા પ્રભાસેના ચહેરા પર ટ્રમ્પનો ચહેરો લગાવવામાં આવ્યો, જે પોતાના માહિષ્મતિ સામ્રાજ્યની રક્ષા માટે યુદ્ધના મેદાનમાં તલવાર, ધનુષ-બાણ અને ભાલાથી દુશ્મનોની સેનાને હરાવે છે. એક દ્રશ્યમાં અમેરિકાની ફર્સ્ટ લેડી મિલેનિયા અને તેમની પુત્રી ઈવાંકા પણ જોવા મળી રહી છે. બીજા દ્રશ્યમાં ટ્રમ્પના સ્વાગતમાં નરેન્દ્ર મોદી માહિષ્મતિના લોકોન મીઠાઈ આપતા દેખાઈ રહ્યાં છે. વીડિયોના અંતમાં એક મેસેજ આવે છે- યુએસએ એન્ડ ઈન્ડિયા યુનાઈટેડ. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાઈરલ થઈ રહ્યો છે. થોડા કલાકોમાં જ તેને 6 લાખ વખત જોવામાં આવ્યો.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG