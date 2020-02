Divyabhaskar.com Feb 03, 2020, 05:39 PM IST

નેશનલ ડેસ્ક: દિલ્હી ચૂંટણીને લઇને રાજકીય પાર્ટીઓ પૂરજોશથી પ્રચારમાં લાગી ગઇ છે. ભાજપ તરફથી અમિત શાહ અને અને ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યાનાથે સભાઓ કરી છે ત્યારે હવે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ ચૂંટણી જાહેર થયા બાદ પહેલી વખત દિલ્હીમાં રેલીને સંબોધિત કરશે. અત્યારે તેઓ શાહદરામાં એક જનસભાને સંબોધિત કરવા પહોંચ્યા છે. તેમણે સંબોધનમાં કહ્યું કે દિવાળીએ જેવી રીતે નવો રંગ લગાડવા પહેલા જૂનો રંગ ઉખાડવો પડે છે તેમ નવું કરવા માટે જૂની પરેશાનીઓ દૂર કરવી પડી છે. તેમણે ઝુંપડપટ્ટીઓને કાયદેસર કરવાથી લઇને રામ મંદિર, આર્ટિકલ 370, શત્રુસંપત્તિ કાયદો સહિતના મુદ્દાઓ પર વાત રાખી હતી.

શાહીન બાગ અને અન્ય વિરોધ પ્રદર્શનો પર મોદીએ કહ્યું,

Delhi: PM Narendra Modi to address a Bharatiya Janata Party (BJP) rally at CBD Ground in Karkardooma, shortly. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/ERKoKhKBRv