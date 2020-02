Divyabhaskar.com Feb 26, 2020, 07:15 PM IST

નવી દિલ્હી: દેશની રાજધાનીમાં 4 દિવસની હિંસા બાદ બુધવારે બપોરે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડોભાલે હિંસાથી પ્રભાવિત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે જાફરાબાદ જેવા વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી. મુલાકાત બાદ ડોભાલ મીડિયા સાથે વાતચીત કરી રહ્યા હતા ત્યારે એક વિદ્યાર્થીની ત્યાં પહોંચી હતી. તેણે ડોભાલને કહ્યું- સર, આ અમારું ઘર છે અને અમે અહીં સુરક્ષિત નથી. હું સ્ટુડન્ટ છું અને અભ્યાસ કરવા જઇ શકતી નથી. તમે કોઇ કડક કાર્યવાહી કરો. અમને તમારા પર ભરોસો છે. વિદ્યાર્થીનીની આખી વાત સાંભળ્યા બાદ ડોભાલે કહ્યું- હું તમને જુબાન આપું છું. આ પહેલા એક મહિલાએ કહ્યું- તમે ન આવત તો હાર્ટ ફેલ થઇ જાત.

મુલાકાત બાદ ડોભાલે મીડિયાને કહ્યું- હું આ વિસ્તારોમાં આવ્યો. સૌને મળ્યો. ગલીઓમાં પણ ગયો. લોકોના ઘરોમાં પણ ગયો. તમે સૌ સાથે હતાં. લોકોની અંદર એકતાની ભાવના છે. કોઇ દુશ્મની નથી. અમુક બે-ચાર-દસ ક્રિમિનલ આ પ્રકારના કામ કરે છે. તેમને લોકો અલગ કરવાની કોશિષ કરી રહ્યા છે. બન્ને સમુદાયના લોકો સાથે છે. પોલીસ ચુસ્ત થઇને કામ કરી રહી છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે શાંતિ રહે. ઇન્શાઅલ્લાહ બિલકુલ શાંતિ થશે. મારો સંદેશ છે કે દરેક વ્યક્તિ જે દેશને પ્રેમ કરે છે તે તેમના સમાજને પણ પ્રેમ કરે છે. સૌને એકતા, સહાનુભૂતિ સાથે કામ કરવું જોઇએ. આ વિસ્તારમાં સૌથી વધારે ગોળીઓ ચાલી હતી. હવે અહીં કોઇ હિંસા નથી.

#Alert - I am sure peace & harmony will prevail in this area: NSA Ajit Doval after surveying the situation in the violence-affected areas of North East Delhi.#CitizenshipShowdown pic.twitter.com/aQWzyDiEJ8