ગૃહ મંત્રાલયના પ્રવક્તા વસુધા ગુપ્તાએ કહ્યું કે, ગૃહ મંત્રી કહી ચૂક્યા છે કે, તેને એનઆરસી સાથે લેવાદેવા નથી

Divyabhaskar.com Dec 25, 2019, 01:44 AM IST

મુકેશ કૌશિક, નવી દિલ્હી: ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, એનપીઆરનો ડેટા એનઆરસીમાં ઉપયોગમાં ના લઈ શકાય. જોકે, સરકારી વેબસાઈટ https://archive.india.gov.in/spotlight/spotlight_archive.php?id=96 પર અપાયેલી માહિતી તેનાથી ઉલટી છે. તેમાં લખ્યું છે કે, ગામ, તાલુકો, જિલ્લો, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે એનપીઆરનો ડેટા તપાસ પછી જ નાગરિકતા નક્કી કરાશે. આ જ ડેટાથી નેશનલ રજિસ્ટર ઓફ ઈન્ડિયન સિટીઝન્સ (એનઆરઆઈસી) એટલે કે એનઆરસી તૈયાર થશે. નાગરિકતા કાયદો, 1955માં વર્ષ 2004માં કરાયેલા સુધારા પ્રમાણે એનઆરઆઈસીમાં નામ નોંધાવવું અનિવાર્ય છે. એનપીઆર જ એનઆરઆઈસીની દિશામાં પહેલું પગલું છે. એટલે દરેક નાગરિકે એનપીઆરમાં નામ લખાવવું જરૂરી છે. આ વિરોધાભાસ મુદ્દે ગૃહ મંત્રાલયના પ્રવક્તા વસુધા ગુપ્તાએ કહ્યું કે, ગૃહ મંત્રી કહી ચૂક્યા છે કે, તેને એનઆરસી સાથે લેવાદેવા નથી.

{ ગૃહ મંત્રાલયના 2018-19ના વાર્ષિક અહેવાલના ચેપ્ટર-15માં લખ્યું છે કે, એનઆરસી બનાવવા માટે એનપીઆર પહેલું પગલું છે. તેને https://mha.gov.in/sites/default/files/AnnualReport_English_01102019.pdf પર વાંચી શકાય છે.

દસ્તાવેજમાં શું છે?

એનપીઆરનો ડેટા જ એનઆરસીનો આધાર

The National Register of Indian Citizens (NRIC) will be a Register of citizens of the country. It will be prepared at the local (Village level), sub District (Tehsil/Taluk level), District, State and National level after verifying the details in the NPR and establishing the citizenship of each individual. The NRIC, therefore, would be a sub-set of the NPR.

કાયદો શું કહે છે?

નિવેદનનો કોઈ અર્થ નથી, જે વેબસાઈટમાં છે તે જ સાચું

રાજ્ય સભાના પૂર્વ મહા સચિવ યોગેન્દ્ર નારાયણે કહ્યું કે, કોઈનું ગમે તે નિવેદન હોય, તેનો કોઈ અર્થ નથી કારણ કે, સત્તાવાર વેબસાઈટ પર નોંધાયેલી વાત જ અંતિમ સત્ય મનાય છે. એનપીઆર ભારતના લોકોની વસતી ગણતરીની કવાયત છે, જ્યારે એનઆરસી નાગરિકતાનું પ્રમાણ છે. જો કોઈ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર કહેવાયું છે કે, એનપીઆર એનઆરસીની દિશામાં પહેલું પગલું છે, તો તે સાચું છે.