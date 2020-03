Divyabhaskar.com Mar 06, 2020, 03:19 PM IST

નવી દિલ્દીઃ નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સિતારમણે કહ્યું છે કે યસ બેન્કને બચાવવા માટે સરકાર અને RBI સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે. નાણાં પ્રધાને બેંકના ખાતાધારકોને ખાતરી આપી હતી કે તેમના નાણાં સુરક્ષિત છે અને તે સતત RBIના સંપર્કમાં છે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર બેન્ક માટે ટૂંક સમયમાં રિઝોલ્યુશન પ્લાન લઈને આવશે. છેલ્લા બે મહિનાથી તેઓ વ્યક્તિગત રીતે તેના પર નજર રાખી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે હાલમાં લેવામાં આવેલા નિર્ણય સૌના હિતમાં છે. RBI સાથે વાત કરસે કે યસ બેન્કના જમાકર્તાઓને રોકડની સમસ્યાનો સામનો કરવો ન પડે.

યસ બેન્કને લગતી સમસ્યાનો ઉકેલ ઝડપભેર મેળવવામાં આવસેઃ RBI વડા

આરબીઆઈના વડા શક્તિકાંત દાસે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે બેન્કને લગતા મુદ્દાનો જલ્દીથી ઉકેલ મેળવી લેવામાં આવશે. આ માટે 30 દિવસની સમયસીમા નક્કી કરવામાં આવી છે. રિઝર્વ બેન્ક આ દિશામાં ઝડપભેર કાર્યવાહી કરશે. યસ બેન્ક પર પ્રતિબંધ મુકવાનો નિર્ણય કોઈ એક એકમને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવ્યો નથી. આ નિર્ણય દેશની બેન્કિંગ અને નાણાકીય વ્યવસ્થાની સુરક્ષા અને સ્થિરતાને જાળવી રાખવા માટે લેવામાં આવ્યો છે.

યસ બેન્કના ખાતાધારક મહત્તમ 50 હજાર રૂપિયા ઉપાડી શકે છે

RBIએ યસ બેન્કમાંથી નાણાં ઉપાડવા માટેની ટોચ મર્યાદા નક્કી કરી છે. હવે બેન્કના ખાતાધારક મહત્તમ 50 હજાર રૂપિયા ઉપાડી શકશે. યસ બેન્કની આર્થિક સ્થિતિ ગંભીર બનતા રિઝર્વ બેન્કે 30 દિવસ માટે તેના બોર્ડનું નિયંત્રણ પોતાના હાથમાં લીધુ છે. SBIના ભૂતપુર્વ DMD અને CFO પ્રશાંત કુમારે બેન્કના પ્રશાસક બનાવ્યા છે.

રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદી પર નિશાન સાધ્યુ, લખ્યુ નો યસ બેંક

રાહુલ ગાંધીએ યસ બેંકને લઈ મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યુ છે. તેમણે ટ્વિટ કરતા લખ્યું છે કે નો યસ બેંક. મોદી અને તેમના વિચારોએ ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને નષ્ટ કરી દીધી છે.

No Yes Bank.



Modi and his ideas have destroyed India’s economy.



#NoBank