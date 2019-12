Divyabhaskar.com Dec 26, 2019, 07:06 PM IST

પૂણેઃ મિલિટરી એન્જિનીયરીંગ કોલેજ (CME)માં ગુરુવારે બ્રિજિંગ એક્સરસાઈઝ ચાલી રહી હતી એ વખતે સસ્પેન્શન બ્રિજ તૂટ્યો હતો. આ દુર્ઘટનામાં 2 જવાનોનું મૃત્યુ થયું છે જ્યારે 5 ઘાયલ છે. ઘાયલોમાં એક જૂનિયર કમીશન્ડ ઓફિસર પણ સામેલ છે. જોકે, સેના તરફથી ઘટનાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. CMEમાં સેનાના ત્રણેય વિંગ, કોમ્બેટ એન્જિનીયરીંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, બોર્ડર રોડ એન્જિનીયરીંગ સાથે જોડાયેલા જવાન અને અધિકારીઓ પણ એન્જિનીયરીંગનો અભ્યાસ કરતા હતા.

Indian Army: Lance Havildar Sanjivan PK and Naik Waghmode lost their lives during the training of bridge construction at College of Military Engineering, Pune. A Court of Inquiry has been ordered for investigating the incident. https://t.co/HvZiMrdcPJ