નવી દિલ્હી/શિમલા: જમ્મૂ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ સહિતના પહાડી રાજ્યોમાં છેલ્લા બે દિવસથી બરફવર્ષા થઇ રહી છે જેના લીધે આગામી અમુક દિવસોમાં ઠંડી વધવાની સાથે સવારે ગાઢ ધુમ્મસ છવાય તેવી સંભાવના છે. શનિવારે પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, મધ્યપ્રદેશ સહિત ઘણા રાજ્યોમાં સવારે ધુમ્મસ છવાયેલું રહ્યું હતું. આજે બિહાર, પૂર્વી ઉત્તરપ્રદેશ અને તમિલનાડુમાં વરસાદની સંભાવના છે.

હવામાન વિભાગ પ્રમાણે રવિવારે જમ્મૂ-કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને ઝારખંડમાં વરસાદ થઇ શકે છે. દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ઉત્તરપ્રદેશમાં રવિવાર અને સોમવારે સવારે ધુમ્મસ છવાયેલું રહેશે. બીજી તરફ દક્ષિણના રાજ્યોમાં આગામી દિવસ ભારે પવન સાથે વરસાદની સંભાવના છે.

હિમાચલમાં બરફવર્ષાથી હાઇવે બંધ, પ્રવાસીઓ ફસાયાં

બરફવર્ષાના લીધે હિમાચલ પ્રદેશના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પારો શૂન્ય ડિગ્રી આસપાસ પહોંચી ગયો હતો. ભારે વરસાદના લીધે નેશનલ હાઇવે સહિત 300 રોડ પર ટ્રાફિક બંધ થઇ ગયો હતો. હરિપુરધારમાં લગભગ 200 ટૂરિસ્ટ ફસાઇ ગયા છે. તેઓ પંજાબ, હરિયાણા અને દિલ્હીના છે. તેમણે એક મંદિરમાં આશરો લીધો છે. પીવાના પાણીનો સપ્લાય જામી ગયો છે. ચંબામાં પ્રશાસને એલર્ટ જાહેર કરીને લોકોને ઘરેથી બહાર ન નિકળવાની સલાહ આપી છે. આ સમયે યોજાનારી દરેક પરીક્ષાઓ રદ્દ કરી દેવામાં આવી છે.

મંડીમાં 40 વર્ષ બાદ બરફ પડ્યો

હિમાચલના મંડીના ઘણા વિસ્તારોમાં લગભગ 40 વર્ષ બાદ બરફ પડ્યો છે. આ જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ પરાશર તળાવમાં આ સીઝનની પહેલી બરફવર્ષા થઇ છે. તે સિવાય શિકારી દેવી, કમરુનાગ ઘાટી અને સરાજ વેલીમાં 2-3 ફુટ બરફ પડ્યો છે. હવામાન વિભાગે કહ્યું છ કે 16 ડિસેમ્બરથી લોકોને ઠંડીમાં રાહત મળશે.



IMD issues weather forecast for Dec 14, 15 and 16. Thunderstorm accompanied with lightning very likely at isolated places over east Madhya Pradesh and Chhattisgarh tomorrow. Cold wave conditions very likely to prevail in isolated pockets over J&K, Himachal Pradesh and Uttarakhand pic.twitter.com/TDorJ72ktp