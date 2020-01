Divyabhaskar.com Jan 04, 2020, 07:25 PM IST

નવી દિલ્હી: પાકિસ્તાનમાં નનકાના સાહિબ ગુરુદ્વારા પર શુક્રવારે ભીડ દ્વારા થયેલા હુમલાના વિરોધમાં શનિવારે શીખ સમુદાયે પાક.ઉચ્ચાયોગ બહાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. દિલ્હી શીખ ગુરુદ્વારા પ્રબંધક કમિટી (DSGMC) અને અકાલી દળે આ હુમલામાં સામેલ લોકોની ધરપકડની માંગ કરી છે. બીજી તરફ ઘટનાના વિરોધમાં શીખ સમુદાયે ચાણક્યપુરી વિસ્તારમાં રસ્તા પર લોકોને લંગર જમાડ્યું હતું. આ મુદ્દે શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક કમિટી (SGPC)એ આ ઘટનાની તપાસ માટે 4 સભ્યોની ટીમ પાકિસ્તાન મોકલવાની વાત કહી. બીજી તરફ પાકિસ્તાનમાં ખાલિસ્તાન સમર્થક ગોપાલસિંહ ચાવલાની આગેવાનીમાં મુસ્લિમ ધર્મગરૂઓ નનકાના સાહિબમાં શીખ સમુદાયને મળ્યા હતા.

અકાલી દળના પ્રવક્તા મનજિંદર સિંહ સિરસાએ કહ્યું- અમે ગુરૂઘર અને શીખ સમુદાય પર થયેલા આ હુમલાને બર્દાશ્ત નહીં કરીએ. આ ઘટનાથી સ્પષ્ટ થઇ ગયું છે કે પાકિસ્તાન મુસ્લિમ રાષ્ટ્ર છે જેને અલ્પસંખ્યકોના જીવન અને ઇજ્જતની કોઇ પરવાહ નથી. નનકાના સાહિબ પર થયેલા હુમલાના વીડિયોમાં મોહમ્મદ હસન સરાજાહેર કહી રહ્યો છે કે તે ગુરુદ્વારા સાહિબની જગ્યાએ મસ્જિદ બનાવશે અને અહીંથી દરેક શીખોને ભગાડી દેવામાં આવશે. આ કોઇ કિંમતે સહન નહીં કરવામાં આવે. આટલી મોટી ઘટના બાદ પણ પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી ઈમરાન ખાને મૌન સેવ્યું છે. તેનાથી ખબર પડે છે કે તે અલ્પસંખ્યકો પ્રત્યે કેટલા ગંભીર છે.

મંત્રીએ કહ્યું- CAA વિરોધીઓની આંખો ખૂલવી જોઇએ

કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ કહ્યું કે નનકાના સાહિબની ઘટના બાદ સીએએનો વિરોધ કરનારાઓની આંખો ખુલી જવી જોઇએ. આ ઘટનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પાકિસ્તાનમાં ધાર્મિક અલ્પસંખ્યકોને કેટલી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે.

Persecution of religious minorities in Pakistan is real.



Fringe 'secularists' opposing CAA in India should stop living in denial & listen to slogans like "हम बदला लेंगे सिखों से" & "हम चीर देंगे सिखों को" being raised in Sri Nankana Sahib Ji.



Do they need more proof? pic.twitter.com/auZdSFgBbZ