Divyabhaskar.com Mar 07, 2020, 11:52 AM IST

બેઝનેસ ન્યુઝ ડેસ્કઃ યસ બેન્ક (Yes Bank) સંકટ અંગે SBIના ચેરમેન રજનીશ કુમારે શનિવારે કહ્યું છે કે બેન્કમાં થાપણદારોના નાણાં સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે. SBI ટૂંક સમયમાં યસ બેન્કમાં રૂપિયા 2,450 કરોડનું રોકાણ કરશે. સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાના બોર્ડે યસ બેન્કમાં 49 ટકા સુધીનો હિસ્સો મેળવવા માટે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી દીધી છે. આ યોજના પર કાયદા બાબતની ટીમ કામ કરી રહી છે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક (RBI)એ સંકટમાં ફસાયેલી ખાનગી ક્ષેત્રની યસ બેન્કને લઈ કડક વલણ અપનાવી બેન્કના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને વિખેરી નાખ્યુ હતું. આ ઉપરાંત બેન્કના ખાતાધારકો માટે નાણાં ઉપાડવા માટે રૂપિયા 50,000ની મર્યાદા લાદી હતી. ખાતાધારકો વધુ વ્યવસ્થા ન થાય ત્યાં સુધી એક મહિનામાં મહત્તમ 50,000 રૂપિયા ઉપાડી શકે છે. આ ઉપરાંત રિઝર્વ બેન્કે SBIના ભૂતપુર્વ અધિકારી પ્રસાંત કુમારની યસ બેન્કના નવા વહિવટકર્તા તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.

Rajnish Kumar, SBI Chairman: Plan has been received by SBI and the legal team is working on the plan. We had informed through the stock exchange that SBI board has given in-principle approval of exploring possibility of picking up a stake of upto 49% in #YesBank pic.twitter.com/e6zxl9siYv