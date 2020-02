Divyabhaskar.com Feb 23, 2020, 05:55 PM IST

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીના સદર બજારના શાહી ઈદગાહ ખાતે 24મી ફેબ્રુઆરી 2020 સુધી ધાર્મિક જમાવડો ચાલી રહ્યો છે. જેના અંતિમ દિવસે આ જમાવડામાં 1.5 થી 2.5 લાખ લોકો એકઠા થવાની શક્યતાઓ છે. દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસે આ અંગે ટ્વીટ કરીને જાણકારી આપી છે.

Delhi Traffic Police: Ijtima, a religious gathering is underway at Shahi Idgah in Sadar Bazar, till 24th February 2020. The expected gathering on the last day will be around 1.5 to 2.5 lakh people. (1/2) pic.twitter.com/gr3mjtAJyc

જેમાં સરદાર થાણા રોડ, રાની ઝાસી રોડ, ફેઝ રોડ, ન્યુ રોહતક રોડ અને ઈદગાહ રોડ પર ભારે ટ્રાફિક થવાની શક્યતાઓ છે. જેથી ટ્રાફિક પોલીસે લોકોને ટ્વીટ કરીને લોકોને 24 ફેબ્રુઆરી 2020ના રોજ 6 વાગ્યાથી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી આ રસ્તાઓનો ઉપયોગ ન કરવા માટે જણાવ્યું હતું.

Delhi Traffic Police: Sadar Thana road, Rani Jhansi road, Faiz road, New Rohtak road and Idgah road will remain heavy. Therefore, it is advised to avoid these roads on 24th February 2020, from 6.00 am to 5.00 pm. (2/2) https://t.co/6MKWzl0ea6