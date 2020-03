Divyabhaskar.com Mar 10, 2020, 01:48 PM IST

નવી દિલ્હી/ ભોપાલઃ જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામુ આપી દીધું છે. તેમનું રાજીનામુ મંગળવાર બપોરે મીડિયાની સામે આવ્યું છે. સિંધિયાએ 9 માર્ચે એટલે કે સોમવારે રાજીનામું સોનિયા ગાંધીને મોકલી દીધું છે. ત્યારબાદ મધ્યપ્રદેશ કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ અરુણ યાદવે સિંધિયા પર કટાક્ષ કરતું ટ્વીટ કરતા લખ્યું કે, જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા દ્વારા અપનાવાયેલા ચરિત્ર અંગે મને સહેજ પણ અફસોસ નથી. સ્વતંત્રતા સંગ્રામના સમયે તેમના પરિવારે અંગ્રેજોનો સાથ આપ્યો હતો. કમલનાથ સરકારમાં મંત્રી જીતૂ પટવારીએ પણ સિંધિયા પર ઈશારાઓમાં ટોણો માર્યો હતો.

અરુણ યાદવે શું કહ્યું?

જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા દ્વારા અપનાવાયેલા ચરિત્ર અંગે મને સહેજ પણ અફસોસ નથી.

સિંધિયા ખાનદાને સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમિયાન જે અંગ્રેજ હુકુમત અને તેમનો સાથ આપનારી વિચારધારા સાથે એક વાર ફરી ઊભા થઈને તેમના પૂર્વજોને સલામી આપી છે.

પટવારીએ પણ ટોણો માર્યો

‘એક ઈતિહાસ બન્યો હતો 1857માં ઝાંની રાણી લક્ષ્મીબાઈના મોતથી, ફરી એક ઈતિહાસ રચાયો હતો 1967માં સંવિદ સરકારે અને આજે ફરી ઈતિહાસ રચાઈ રહ્યો છે’

કોંગ્રેસ નેતા કેકે મિશ્રાનું પણ વિવાદાસ્પદ ટ્વીટ

‘ગદ્દાર માતાની કુખમાં ક્યારે ભગત સિંહ પેદા ન થઈ શકે’

તહસીન પૂનાવાલાએ શું કહ્યું

કોંગ્રેસ નેતા તહસીન પૂનાવાલાએ સિંધિયાના રાજીનામા પર ટ્વીટ કર્યું. કહ્યું મને વિશ્વાસ છે કે મધ્યપ્રદેશનું રાજકીય સંકટ ટૂંક સમયમાં ખતમ થશે અને કમલનાથ જી મુખ્યમંત્રી બનશે



I am confident the #MPPoliticalCrisis will blow over & #kamalnath will continue as the #Congress CM of #MadhyaPradesh . As #scindia leaves the Cong, wish him good luck for his future! The MOST IMP task before our INDIA is to defeat Modiji-Shahji.

Best to #JyotiradityaScindia .