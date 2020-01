Divyabhaskar.com Jan 27, 2020, 12:46 PM IST

નવી દિલ્હીઃ ગાયક અદનાન સામીને પહ્મશ્રી આપવાને લઈ કોંગ્રેસે મોદી સરકારની ચમચાગીરીનું પરિણામ ગણાવ્યું છે. કોંગ્રેસ પ્રવક્તા જયવીર શેરગીલે રવિવારે કહ્યું હતું કે કારગીલ યુદ્ધમાં ભાગ લેનારા આપણા સૈનિક અને સેનાના ભૂતપુર્વ અધિકારી મોહમ્મદ સનાઉલ્લાહને ઘુસણખોર જાહેર કરવામાં આવ્યા. ત્યારે ભારત વિરુદ્ધ યુદ્ધ લડનાર પાકિસ્તાનના વાયુસેનાના પાયલોટના દિકરાને પહ્મશ્રી આપવામાં આવે છે. આ NRC અને સરકારની ચમચાગીરીનો જાદુ છે.

અદનાન સામીનો જન્મ લંડનમાં થયો હતો. તેના પિતા પાકિસ્તાનની એરફોર્સમાં પાયલોટ હતા. તેમને વર્ષ 2015માં ભારતીય નાગરિકતા માટે અરજી કરી હતી. જાન્યુઆરી,2016માં સરકારે તેમને ભારતીય નાગરિકતા આપી હતી. અદનાન એ 118 વ્યક્તિમાં સામેલ છે કે જેમને શનિવારે પહ્મશ્રી આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ગૃહ મંત્રાલયની યાદીમાં તેમનું ઘર મહારાષ્ટ્રમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

Kargil war veteran and retired army officer Mohammad Sanaullah who fought for India declared “ foreigner” after #NRC and #adnansami whose family fought against India honored with Padma Shri - This is the magic of #NRC & Govt Chamchagiri !!