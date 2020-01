ઘટના પછીથી દિલ્હી પોલીસે જેએનયુમાં મોટી માત્રામાં સેના તહેનાત કરી છે, કેમ્પસમાં ફ્લેગ માર્ચ પણ કરાઈ

Divyabhaskar.com Jan 06, 2020, 01:50 PM IST

નવી દિલ્હી: જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટીમાં રવિવારે સાંજે થયેલી હિંસા પછી રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, સરકાર વિદ્યાર્થીઓના અવાજથી ડરેલી છે અને આજની ઘટના તેનો પુરાવો છે. જ્યારે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અમૂલ્ય પટનાયક પાસેથી સ્થિતિની માહિતી લીધી છે. દિલ્હીના ઉપરાજ્યપાલ અનિલ બૈજલે પોલીસને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જરૂરી હોય તે પગલાં લેવા કહ્યું છે.

જેએનયુમાં રવિવારે સ્ટુડન્ટ યુનિયન અને એબીવીપીના સભ્યો વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી. એબીવીપીના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવેલા મારઝૂડમાં જેએનયુ સ્ટુડન્ટ યુનિયનની અધ્યક્ષ આઈશી ઘોષ સહિત ઘણાં વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા છે. આ ઘટના પછી રાજકીય નેતાઓથી લઈને સંસ્થાના પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે

જેએનયુ સ્ટુડન્ટ યુનિયને એબીવીપી પર આરોપ લગાવ્યા

જેએનયુ સ્ટુડન્ટ યુનિયને એબીવીપીના સભ્યો પર મારઝૂડનો આરોપ લગાવતા કહ્યું છે કે, કેમ્પસમાં થયેલી ઘટના માટે આ લોકો જ જવાબદાર છે.

ABVPJNU, you have attacked your own university, your professors and your classmates. By encouraging ABVP terrorists to enter campus, by giving them information to help them single out Union Representatives, you have enabled terrorists like your ideological predecessors. #SOSJNU — JNUSU (@JNUSUofficial) January 5, 2020

અમિત શાહે પોલીસ કમિશનર સાથે વાત કરી

ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અમૂલ્ય પટનાયક સાથે વાત કરી સ્થિતિ પર તુરંત કાબુ મેળવવા કહ્યું છે. તે સાથે જ ઘટનાની તપાસનો આદેશ પણ આપ્યો છે.

Union Home Minister has spoken to Delhi Police Commissioner over JNU violence and instructed him to take necessary action. Hon’ble minister has also ordered an enquiry to be carried out by a Joint CP level officer and asked for a report to be submitted as soon as possible. — गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) January 5, 2020

વિદ્યાર્થીઓને રાજકીય હથિયાર ન બનાવવામાં આવે: સ્મૃતિ ઈરાની

સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું છે કે, જેએનયુ હિંસા મામલે તપાસ શરૂ થઈ ગઈ છે. તેથી અત્યારે તે વિશે નિવેદન આપવું યોગ્ય નથી. યુનિવર્સિટીઓને ન તો રાજકીય અડ્ડો બનાવવો જોઈએ અને ન વિદ્યાર્થીઓને રાજકીય હથિયાર બનાવવા જોઈએ.

રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકારને ફાસીવાદી કહ્યા

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ટ્વિટ કરી- દેશપર શાસન કરનાર ફાસીવાદી સરકાર બહાદુર વિદ્યાર્થીઓના અવાજથી ડરેલા છે. આજની ઘટના તેનો પુરાવો છે.

The brutal attack on JNU students & teachers by masked thugs, that has left many seriously injured, is shocking.



The fascists in control of our nation, are afraid of the voices of our brave students. Today’s violence in JNU is a reflection of that fear.



#SOSJNU pic.twitter.com/kruTzbxJFJ — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 5, 2020

જેએનયુની તસવીર ડરાવની- નિર્મલા સીતારમણ

જેએનયુના પૂર્વ વિદ્યાર્થીની અને નાણાંમંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ટ્વિટ કરીને આ ઘટનાની નિંદા કરી છે. તેમણે ટ્વિટ કર્યું છે કે, જેએનયુથી ડરાવની તસવીરો સામે આવી રહી છે. સરકાર ઈચ્છે છે કે, દરેક વિદ્યાર્થીઓ માટે યુનિવર્સિટી સુરક્ષીત હોય.

Horrifying images from JNU — the place I know & remember was one for fierce debates & opinions but never violence. I unequivocally condemn the events of today. This govt, regardless of what has been said the past few weeks, wants universities to be safe spaces for all students. — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) January 5, 2020

વિદેશ મંત્રી જયશંકરે કહ્યું- હિંસા યુનિવર્સિટીની સંસ્કૃતિ વરુદ્ધ છે

યુનિવર્સિટીના પૂર્વ વિદ્યાર્થી અને વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે પણ જેએનયુમાં થયેલી હિંસા મામલે નારાજગી વ્યકત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, યુનિવર્સિટીમાં શું થઈ રહ્યું છે તેની તસવીરો જુઓ. આ સંપૂર્ણ રીતે યુનિવર્સિટીની પરંપરાઓ અને સંસ્કૃતિ વિરુદ્ધ છે.

Have seen pictures of what is happening in #JNU. Condemn the violence unequivocally. This is completely against the tradition and culture of the university. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 5, 2020

તૃણમૂલ કોંગ્રેસનું પ્રતિનિધિમંડળ દિલ્હી જશે: મમતા બેનરજી

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું છે કે, અમે જેએનયુના વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રોફેસર સાથે થયેલી હિંસાની નિંદા કરીએ છીએ. આ લોકતંત્ર માટે શરમજનક છે. વિદ્યાર્થીઓ સાથે એકજૂથતા દર્શાવવા માટે દિનેશ ત્રિવેદીના નેતૃત્વમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસનું એક પ્રતિનિધિ મંડળ દિલ્હી જશે.

We strongly condemn brutality unleashed agst students/teachers in JNU. No words enough to describe such heinous acts. A shame on our democracy. Trinamool delegation led by Dinesh Trivedi (SajdaAhmed, ManasBhunia, VivekGupta) headed to DEL to show solidarity with #ShaheenBagh #JNU — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 5, 2020

દેશમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો પ્રયત્ન: વિજયન

કેરળના મુખ્યમંત્રી વિજયવે કહ્યું કે, સંઘે કેમ્પસમાં જોખમી લોહિયાળ રમતો બંધ કરવી જોઈએ. સારુ થશે કે એ લોકો સમજી લે કે વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ દેશનો અવાજ હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ અસહિષ્ણુતાના વિરોધમાં પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. જે લોકો દેશમાં અશાંતિ ફેલાવવા માંગે છે તેમણે જેએનયુમા શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો કરાવ્યો છે.

વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રોફેસરો સાથે થયેલી મારઝૂડ સુનિયોજીત: શરદ પવાર

એનસીપી પ્રમુખ શરદ પવારે ટ્વિટર પર લખ્યું છે કે, જેએનયુ વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રોફેસર પર હુમલો સુનિયોજીત હતો. હું આ તોડફોડ અને હિંસાની અલોકતાંત્રિક ઘટનાની કડક શબ્દોમાં નિંદા કરુ છું.

પોલીસે કહ્યું- જેએનયુ પ્રશાસને બોલાવ્યા

દિલ્હી પોલીસે કહ્યું- તેઓ જેએનયુ પ્રશાસનના કહેવાથી કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા કેમ્પસની અંદર ગયા હતા.

કેજરીવાલે એલજી સાથે વાત કરી

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું- જેએનયુની સ્થિતિ જોઈને સ્તબ્ધ છું. મેં ઉપરાજ્યપાલ સાથે વાત કરીને પોલીસને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કરવા કહ્યું છે.

એલજીએ પોલીસને આદેશ આપ્યા

દિલ્હીના ઉપરાજ્યપાલ અનિલ બૈજલે ટ્વિટ કરીને કહ્યું- મેં દિલ્હી પોલીસને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જરૂરી દરેક પગલાં લેવાનો આદેશ આપ્યો છે.

એચઆરડી મંત્રાલયે રિપોર્ટ માંગ્યો

એચઆરડી મંત્રાલયના અધિકારીઓએ કહ્યું કે, તેમણે જેએનયુ પ્રશાસન સાથે વાત કરી છે અને દરેક સંજોગોમાં શાંતિ જાળવવા કહ્યું છે.

નોંધનીય છે કે, યુનિવર્સિટીમાં ફી વધારા મુદ્દે છેલ્લા બે મહિનાથી પ્રદર્શન ચાલી રહ્યા છે. રવિવારે વિદ્યાર્થીઓ તેમની માંગણી માટે દેખાવો કરી રહ્યા હતા આ દરમિયાન મારઝૂડની ઘટના થઈ હતી.