નિર્મલા સીતારામણ સતત બીજી વખત બજેટ રજુ કરનારા પહેલા મહિલા નાણાં મંત્રી; કેજરીવાલે કહ્યું- આ બજેટ જણાવશે કે ભાજપને દિલ્હીના લોકોની કેટલી ચિંતા છે.

પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી આનંદ શર્માને કહ્યું કે, ઈન્સ્પેક્ટર રાજ સમાપ્ત કરવાનો નાણામંત્રીનો વાયદો ખોટો અને મજાક, આઈટીના દરોડા આજે કેટલાય ઘણા વધ્યા

Divyabhaskar.com Feb 01, 2020, 02:23 PM IST

નવી દિલ્હીઃ નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારામણે શનિવારે ગૃહમાં 2020-21નું સામાન્ય બજેટ રજુ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. જેની કોંગ્રેસ પ્રવક્તા સંજય ઝાએ ટિકા કરતા કહ્યું કે, બજેટ માટે નાણાં મંત્રીની ટિકા ન કરો. કારણ કે તેને એલેક્સા(એમેઝોનનો આર્ટિફિશિયલ આસિસ્ટન્ટ) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, 100 નવા એરપોર્ટ્સ, કોઈ સાયન્ટિફીક એસેસમેન્ટ નથી. ફક્ત ખોટા સામાચાર ફેલાવવાનો પ્રયાસ. જે માત્ર 100 સ્માર્ટ સિટીની જેમ જ છે, જે ક્યાં નથી દેખાઈ રહ્યું, એલેક્સાને 100થી વધારે પ્રેમ છે.

કોંગ્રેસે કહ્યું કે, સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ અને સૌથી વધારે ખામી. અચ્છે દિન અને ન્યૂ ઈન્ડિયા બાદ સરકારે પાંચ ટ્રિલિયન ડોલરની ઈકોનોમીના લક્ષ્યને પણ છોડી દીધું છે. કોર સેક્ટરના ગ્રોથમાં ગંભીર ઘટાડો નોંધાયો છે. બજેટ 2020-21 પર કોંગ્રેસ નેતા કપિલ સિબ્બલે કહ્યું કે, મને ખુશી છે કે નાણામંત્રીએ સ્વીકાર કર્યું કે, ટ્રેઝરી ઘટાડો 3.8% છે. તેમને દેશને એ પણ જણાવવું જોઈતું હતું કે જો તમે યુનિયન અને સ્ટેટ નુકસાનને જોડશો તો આ 8%થી વધારે છે જે દેશ માટે ચિંતાની સ્થિતિ છે.

પૂર્વ વાણિજ્ય મંત્રી એન કોંગ્રેસ નેતા આનંદ શર્માએ કહ્યું કે, નિર્મલા સીતારામણ બજેટનું ગણિત સમજાવવામાં નિષ્ફળ રહી છે. નવેમ્બર સુધી મહેસૂલ રિસિપ્ટના રૂપમાં બજેટ અનુમાનોનું માત્ર 45% જ મળ્યું છે. લોભામણી ભાષા અને ભારે ભરખમ શબ્દોનો કોઈ અર્થ નથી. ઈન્સપેક્ટર રાજને સમાપ્ત કરવાનો નાણામંત્રીનો દાવો ખોટો અને મજાક છે. ITના દરોડા ઘણા વધ્યા છે. ટેક્સ ટેરરિઝ્મને વેપાર જગતના લીડર્સમાં ભેય પેદા કર્યો છે.

FM claim on ending Inspector Raj is false and a joke. IT raids have multiplied manifold. Tax terrorism has created panic and fear among business leaders. #Budget2020 — Anand Sharma (@AnandSharmaINC) February 1, 2020

માકપા નેતા સીતારામ યેચુરીએ કહ્યું- જ્યાં સુધી મોદી સરકારના મંત્રી અને ભાજપ નેતા ભારતીય સમાજને નષ્ટ કરવા માટે કામ કરશે, ત્યાં સુધી દેશમાં કોઈ પણ આર્થિક પુમરુત્થાન નહી થઈ શકે. સાથે જ RJDએ કહ્યું-‘ગોળી મારો..’નો નારો આપનારા નાણા રાજ્યમંત્રી આજે દેશને જણાવી રહ્યા છે કે બજેટ ‘સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ’વાળો છે.

'गोली मारो *** को' नारा लगवाने वाले वित्त राज्य मंत्री आज देश को बता रहे हैं कि #UnionBudget 'सबका साथ, सबका विकास' वाला है!



दोनों बातों का मतलब, दोनों में अंतर और दोनों का देश पर असर उन्हें और उनकी सरकार को

पता भी है? — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) February 1, 2020

સીતારામણ તેમના બોસની જેમ જ કહે છે-‘સબ ચંગા સી’ઃપ્રશાંત ભૂષણ

વરિષ્ઠ વકીલ પ્રશાંત ભૂષણે કહ્યું કે, નિર્મલા સીતારામણ અને અનુરાગ ઠાકુરને નોકરીની અછત, ખેડૂતોની આત્મહત્યા, ગગડતો GDP, ખતમ થતા વેપાર વચ્ચે બજેટ રજુ કર્યું. સીતારામણ તેમના બોસની જેમ કહે છે કે ‘સબ ચંગા સી’અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું હશે કે દેશના બેરોજગારો, વેપારીઓ અને ખેડૂતોને ગોળી મારો.

As Sitharaman & Anurag Thakur present the budget amidst unprecedented job loss, farmers suicides, falling GDP, collapsed businesses: Sitharaman says like her boss: 'Sab changa si'!

Thakur would have said: Desh ke berozgaron, vyaparon aur kisanon ko: Goli Maro Salon ko! — Prashant Bhushan (@pbhushan1) February 1, 2020

બજેટમાં કોઈ ખાસ વાત નથીઃ સંજય નિરુપમ

કોંગ્રેસ નેતા સંજય નિરુપમે કહ્યું કે, હાલના દિવસોમાં બજેટ પહેલા આખા વર્ષમાં સરકારે એટલી નીતિગત જાહેરાત કરી ચુકી છે કે બજેટમાં કોઈ ખાસ ચાર્મ નહીં રહે. સાથે જ જૂના પ્રોગ્રામ, જૂની નીતિ ફરી વાગોળવામાં આવી રહી છે.



નાણાં મંત્રીના આંકડા ખોટાઃ સંજય ઝા

કોંગ્રેસ પ્રવક્તા સંજય ઝાએ કહ્યું કે, શું ભારતના ઈતિહાસમાં સૌથી વિનાશકારી નાણામંત્રીએ અમને જણાવ્યું કે, 2022 સુધી કૃષિ આવક બમણી કરવાની સ્થિતિ શું છે? આ બસ એક જુઠ્ઠાણું છે. તેમના આંકડા અને ભાજપ બન્ને ખોટા છે.

Has India’s most disastrous FM in history told us all what’s the status on doubling of farm income by 2022????



Lies, lies, statistics and #BJP! #Budget2020 — Sanjay Jha (@JhaSanjay) February 1, 2020

Don’t criticise the FM for #Budget2020 .



It has been prepared by Alexa. — Sanjay Jha (@JhaSanjay) February 1, 2020

‘ખરાબ અર્થવ્યવસ્થા માટે પણ નાણામંત્રીએ માફી માંગવી જોઈએ’

કોંગ્રેસ પ્રવક્તા જયવીર શેરગિલે કહ્યું- 2020ના બજેટમાં વધતા બેરોજગારી, વધતી ખેડૂત આત્મહત્યાઓ, ગરીબીના કારણે થઈ રહેલી આત્મહત્યાઓ, ઈંધણની વધતી કિંમતો, વધતી મોંઘવાકી, વધતા ખર્ચા, વધતા બેન્ક ફ્રોડને ગોળી મારી દેવી જોઈએ. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, નાણામંત્રીએ બજેટ રજુ કર્યા પહેલા અર્થવ્યવસ્થાને બરબાદ કરવા માટે માફી માંગવી જોઈએ. આ બજેટમાં રોજગાર વધારવા માટે યોજનાઓ લાવવી જોઈએ. મધ્યમ વર્ગને બચત માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ.