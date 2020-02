Divyabhaskar.com Feb 14, 2020, 10:24 AM IST

નવી દિલ્હી: પુલવામા આતંકી હુમલાની પહેલી વરસીએ સમગ્ર દેશ આજે શહીદ જવાનોને યાદ કરે છે. આજે શ્રીનગરના પુલવામામાં શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી રહી છે. આજે વડાપ્રધાન મોદીએ ટ્વિટ કરીને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. પીએમ મોદીએ લખ્યું છે કે, ગયા વર્ષે પુલવામા હુમલામાં જીવ ગુમાવનાર બહાદુર શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ. જોકે આ દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની સાથે સાથે મોદી સરકાર ઉપર પણ આકરા પ્રહાર કર્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ ટ્વિટ કરીને સવાલ પૂછ્યા છે કે, હજી સુધી આ હુમલાની તપાસ ક્યાં પહોંચી છે? આ હુમલાથી કોને ફાયદો થયો છે?

પીએમ મોદીએ શહીદોને કરી સલામ...

પુલવામા આતંકી હુમલાની વરસી પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વિટ કરીને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. પીએમ મોદીએ લખ્યું છે કે, ગયા વર્ષે પુલવામા હુમલામાં જીવ ગુમાવનાર બહાદુ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ. તેઓ અસાધારણ વ્યક્તિ હતા જેમણે આપણાં દેશની સેવા અને રક્ષા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું. ભારત તેમની શહાદતને ક્યારેય નહીં ભૂલે.

Tributes to the brave martyrs who lost their lives in the gruesome Pulwama attack last year. They were exceptional individuals who devoted their lives to serving and protecting our nation. India will never forget their martyrdom.

રાહુલ ગાંધીએ ટ્વિટ કરીને પૂછ્યા ત્રણ સવાલ...

રાહુલ ગાંધીએ શુક્રવારે ટ્વિટ કરીને પુલવામા હુમલા વિશે ત્રણ સવાલ પૂછ્યા છે. કોંગ્રેસ નેતાએ લખ્યું છે કે, આજે આપણે પુલવામા હુમલાના 40 શહીદોને યાદ કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે આપણે પૂછવુ જોઈએ કે....

1) પુલવામા આતંકી હુમલાથી સૌથી વધારે ફાયદો કોને થયો?

2) પુલવામા આતંકી હુમલાની તપાસનો નિષ્કર્ષ શું આવ્યો?

3) સુરક્ષામાં ખામી માટે મોદી સરકાર કોને જવાબદાર માને છે?

Today as we remember our 40 CRPF martyrs in the #PulwamaAttack , let us ask:



1. Who benefitted the most from the attack?



2. What is the outcome of the inquiry into the attack?



3. Who in the BJP Govt has yet been held accountable for the security lapses that allowed the attack? pic.twitter.com/KZLbdOkLK5