Divyabhaskar.com Jan 07, 2020, 12:41 PM IST

મુંબઈ: જેએનયુ કેમ્પસમાં રવિવારે થયેલી હિંસાના આરોપમાં સ્ટુડન્ટ યુનિયન અધ્યક્ષ આઈશી ઘોષ સહિત 19 લોકો પર કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. હિંસાને 3 દિવસ થઈ ગયા પછી પણ પોલીસે આ મામલે હજી કોઈની ધરપકડ કરી નીથી. રવિવારે અમુક બુકાનીધારીઓએ કેમ્પસમાં ઘૂસીને વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો સાથે મારઝૂડ અને હોસ્ટેલમાં તોડફોડ કરી હતી. જોકે પ્રાથમિક તપાસમાં એબીવીપી દ્વારા આ હુમલો કર્યો હોવાનું માનવામાં આવતું હતું પરંતુ હવે હિન્દુ રક્ષા દળે આ હિંસાની જવાબદારી લીધી છે. આ દરમિયાન આજે વહેલી સવારે દેખાવકારોને ગેટ-વે ઓફ ઈન્ડિયાથી આઝાદ મેદાન ખસેડવામાં આવ્યા છે.

હિન્દુ રક્ષા દળના પ્રમુખ પિન્કી ચૌધરીએ કહ્યું છે કે, JNU સતત દેશદ્રોહી હરકતોનો અડ્ડો બનતો જાય છે. અમે તેને સહન કરી શકીએ તેમ નથી. તેથી JNUમાં જે હિંસા થઈ તે અમે કરી છે અને તેને સંપૂર્ણ જવાબદારી અમે લઈએ છીએ. હુમલો કરનાર અમારા જ કાર્યકર્તાઓ હતા.

અપડેટ્સ

- ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ JNU પહોંચી

JNU મામલે HRD મંત્રાલયની બેઠક

JNU હિંસા મામલે શિક્ષા મંત્રાલય તરફથી બેઠક કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન એ વાત પર ભાર આપવામાં આવ્યો હતો કે કેમ્પસમાં શક્ય હોય એટલી ઝડપથી સ્થિતિ નોર્મલ કરવામાં આવે. જે લોકો હિંસામાં સામેલ છે તેમના પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

આઈશી ઘોષ સામે FIR દાખલ

દિલ્હી પોલીસે JNUમાં હિંસા મામલે JNUSU અધ્યક્ષ આઈશી ઘોષ અને 19 અન્ય લોકો સામે FIR દાખલ કરી છે. એફઆઈઆરમાં સુરક્ષાકર્મીઓ પર હુમલો કરવો, 4 જાન્યુઆરીએ સર્વર રુમમાં તોડ-ફોડ કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આ એફઆઈઆર 5 જાન્યુઆરીએ દાખલ કરી છે. JNU પ્રશાસન દ્વારા ફરિયાદ કરતાં પોલીસે આ FIR દાખલ કરી છે. નોંધનીય છે કે, 5 જાન્યુઆરીએ JNUમાં જે હિંસા થઈ તેમાં આઈશી ઘોષ ઘાયલ થઈ હતી અને તેમાં તેના માથામાંથી ઘણું લોહી વહી ગયું હતું.

દેખાવકારોને આઝાદ મેદાન લઈ જવામાં આવ્યા

જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટી (JNU)માં થયેલી હિંસાના વિરોધમાં પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને મંગળવારે સવારે મુંબઈના ગેટ-વે ઓફ ઈન્ડિયાથી આઝાદ મેદાન લઈ જવામાં આવ્યા છે. સવારે અંદાજે 7 વાગે પોલીસે દરેક વિદ્યાર્થીઓને પહેલાં સમજાવ્યા અને જગ્યા ખાલી કરવા કહ્યું, કારણકે પ્રદર્શનના કારણે લોકોને ઘણી તકલીફ થઈ રહી છે. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ ન માન્યા તો તેમને ગાડીમાં બેસાડીને આઝાદ મેદાન શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન આજે સ્ટુડન્ટ યુનિયનની અધ્યક્ષ આઈશી સામે સર્વર રુમમાં તોડ-ફોડના આરોપસર FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.

નોંધનીય છે કે, સોમવારે સાંજે ગેટ-વે ઓફ ઈન્ડિયા પર ફ્રી કાશ્મીરના પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા હતા ત્યારપછી અહીંનું વાતાવરણ ખરાબ થવાની શક્યતા વધી ગઈ હતી. પોલીસે આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને વહેલી સવારથી જ કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી હતી.

મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસે ન્યૂઝ એજન્સી એએનઆઈ તરફથી જાહેર કરેલી તસવીર પર ટ્વિટ કરીને કહ્યું છે કે, રાજ્ય સરકાર સામે સવાલ ઉભા થયા છે. તેમણે લખ્યું છે કે, અંતે આ વિરોધ કોના માટે? ફ્રી કાશ્મીરના નારા કેમ લાગી રહ્યા છે? આપણે મુંબઈમાં આવા ભાગલાવાદીઓની તાકાત કેવી રીતે સહન કરી શકીએ?

Protest is for what exactly?

Why slogans of “Free Kashmir”?

How can we tolerate such separatist elements in Mumbai?

‘Free Kashmir’ slogans by Azadi gang at 2km from CMO?

Uddhav ji are you going to tolerate this Free Kashmir Anti India campaign right under your nose???@OfficeofUT https://t.co/zkWRjxuTqA