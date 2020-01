Divyabhaskar.com Jan 24, 2020, 11:44 AM IST

પ્રયાગરાજઃ દેશભરના રાજ્યોમાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદાનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. એવામાં ઉત્તરપ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં કોંગ્રેસના નેતા હસીબ અહેમદ વિરોધનો નવતર તરીકો અપનાવતાં પોતાના પૂર્વજોની કબર પાસે પહોંચ્યા હતાં અને રડતાં રડતાં નાગરિકતા સંબંધિત દસ્તાવેજોની માંગ કર હતી.

ગુરુવારે હસીબ કબ્રસ્તાન પહોંચ્યા અને પૂર્વજોની કબર પાસે જઈને રડતાં રડતાં તેમની પાસે ભારતીય હોવાના પુરાવા રૂપે દસ્તાવેજની માંગણી કરી હતી. હસીમ અહેમદે જણાવ્યું કે, ‘અમારી પાસે દસ્તાવેજ નથી પરંતુ અમે ભારતમાં પેઢીઓથી રહીએ છીએ. મેં મારા પૂર્વજોને કહ્યું કે આપણે આ દેશના નાગરિક છીએ એવો પુરાવો આપો. અમે સરકાર પાસે પણ માંગ કરી છે કે જો અમને ડિટેન્શન કેમ્પમાં મોકલવાના હોય તો અમારા પૂર્વજોના અવશેષ પણ ત્યાં જ રાખવામાં આવે’

Haseeb Ahmad, Congress: We don't have documents but we've been living in India since generations.We're asking our ancestors to testify that we're citizens of this country.We urge the govt that if we're sent to detention camps then remains of our ancestors be kept there too.(21.1)