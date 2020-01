Divyabhaskar.com Jan 16, 2020, 05:55 PM IST

નવી દિલ્હીઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા IIM કોઝિકોડ(કેરળ)માં MDC સંકુલ સામે સ્વામી વિવેકાનંદની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું છે. અહીંયા તેમણે ‘ગ્લોબલાઈઝિંગ ઈન્ડિયન થોટ’ વિષય પર સંબોધન આપતા કહ્યું કે, સદીઓથી ભારતની ધરાએ દુનિયાનું સ્વાગત કર્યું છે. જ્યાં તમામ સભ્યતાઓ સમુદ્ધ થઈ શકી નથી, તેની સામે આપણી સભ્યતા ફુલી ફાલી રહી છે કારણ કે અહીંયા શાંતિ અને સમૃદ્ધિ મળે છે. ઘૃણા, હિંસા, સંઘર્ષ અને આતંકવાદ સામે મુક્તિ મેળવવા માટે રાહ જોઈ રહેલી દુનિયાને ભારતની જીવનશૈલી આશાનું કિરણ છે. સંઘર્ષોને હિંસાની જગ્યાએ સંવાદની શક્તિથી ટાળવું એ જ ભારતીય શૈલી છે.

PM, at Globalising Indian Thought conclave at IIM Kozhikode, via video-conferencing: In a world seeking to break free from mindless hate,violence,conflict&terrorism, Indian way of life offers rays of hope.Indian way of conflict avoidance isn't by brute force but power of dialogue pic.twitter.com/3rIM04PKL3