બે દિવસના કાર્યક્રમમાં મોદી હાવરા બ્રિજ પર લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શોનું ઉદ્ધાટન કરશે

રામકૃષ્ણ મિશનના ગ્લોબલ હેડક્વાર્ટર બેલુર મઠમાં પણ જશે, ત્યાં નદીના માર્ગે પહોંચશે

Divyabhaskar.com Jan 11, 2020, 04:50 PM IST

નેશનલ ડેસ્ક: શનિવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસ માટે કોલકાતાની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. અહીં તેઓ કોલકાતા પોર્ટ ટ્રસ્ટની 150મી વર્ષગાંઠના કાર્યક્રમમાં સામેલ થશે. આ પ્રસંગે તેમણે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજી સાથે મુલાકાત કરી હતી. તેમની મુલાકાત સામે કોંગ્રેસ, ડાબેરી સંગઠનો અને અન્ય રાજકીય સંગઠનોએ વિરોધ પ્રદર્શનનો એજેન્ડા તૈયાર કરી દીધો છે. અત્યારે પશ્વિમ બંગાળ સ્ટુડન્ટ્સ ફેડરેશનના સભ્યો કોલકાતામાં કાળા ગુબ્બારા અને ગો બેક મોદીના બેનર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરતા જોવા મળ્યા હતાં.

#WATCH: PM Narendra Modi meets West Bengal CM Mamata Banerjee in Kolkata. The Prime Minister is in Kolkata to take part in 150th anniversary celebrations of the Kolkata Port Trust. pic.twitter.com/6r6ghcLlSu — ANI (@ANI) January 11, 2020

પ્રોટોકોલ પ્રમાણે તેઓ રાજ ભવનમાં રોકાશે. લેફ્ટ પાર્ટી સિવાય ઘણા સંગઠનોએ કાળા વાવટા ફરકાવીને તેમનો વિરોધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. તે શરૂ પણ થઇ ગઇ છે. મુખ્યત્વે NRC, NPR અને CAAના વિરોધમાં તેમની સામે વિરોધ કરવામાં આવશે. અમુક મુસ્લિમ સંગઠનોએ પણ રાજભવનની નજીક રેલીની જાહેરાત કરી છે. જમિયત-એ-ઉલેમા હિન્દના બંગાળ યુનિટે પણ કાળા વાવટા ફરકાવીને વિરોધ કરવાની વાત કહી છે. તૃણમુલ કોંગ્રેસે પણ અમુક વિસ્તારોમાં માનવસાંકળ બનાવીને વિરોધ કરવાની જાહેરાત કરી છે.

I am excited to be in West Bengal today and tomorrow. I am delighted to be spending time at the Ramakrishna Mission and that too when we mark Swami Vivekananda’s Jayanti. There is something special about that place. — Narendra Modi (@narendramodi) January 11, 2020

મોદીની મુલાકાત માટે ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા

પશ્વિમ બંગાળ પ્રશાસને મોદીની મુલાકાતને લઇને ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી છે. ઇન્ટેલિજન્સ બ્રાન્ચે વિરોધ પ્રદર્શન અંગે રિપોર્ટ સોંપી દીધો છે જેમાં કહ્યું છે કે ત્રણ સંસ્થાઓ મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શન કરવાના છે જે એરપોર્ટ અને રસ્તા પર થશે. આ દરમિયાન પીએમ મોદીને કાળા વાવાટા દેખાડવામાં આવશે. એક અધિકારીએ કહ્યું કે પીએમના આગમન અંગે સિક્યોરીટી ફુલપ્રુફ છે. એરપોર્ટથી જોડાતા રોડના કિનારાઓ પર બેરીકેડ લગાવવામાં આવશે. તે સિવાય રોડ પર વધારાની સુરક્ષા ડિપ્લોય હશે જેથી દેખાવકારો પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરી શકાય.

સરકારના એક વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ મોદીના રૂટનો સર્વે કરીને માહિતી મેળવી છે. તેમાં છેલ્લા સમયે કોઇ ફેરફાર હશે તે સ્પેશ્યલ પ્રોટેક્શન ગ્રુપ પર આધારિત હશે જે વડાપ્રધાનની સુરક્ષા સંભાળે છે. એક અધિકારીએ કહ્યું કે એરપોર્ટ પર એક ચોપર સ્ટેન્ડબાય રખાશે જેથી પ્લાનમાં કોઇ ફેરફાર હોય તો તેને લાગૂ કરી શકાય.

એરપોર્ટથી હેરિટેજ બિલ્ડીંગ જશે

મોદી એરપોર્ટથી હેરિટેજ કરન્સી બિલ્ડિંગ જશે જ્યાં તેઓ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરશે. ત્યારબાદ તેઓ હાવડા બ્રિજ પર લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શોનો શુભારંભ કરાવશે. ત્યારબાદ તેઓ નદીના રૂટથી બેલુર મઠ જશે જે રામક્રિષ્ણ મિશનનું વૈશ્વિક કેન્દ્ર છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે નદી પર વધારાનું સુરક્ષા કવર હશે. બેલુર મઠની મુલાકાત અંગે પણ સુરક્ષા માટે પેટ્રોલીંગ કરવામાં આવ્યું છે. ગંગાના કિનારાઓ પર પોલીસને એલર્ટ રાખવામાં આવી છે. જોકે વરસાદની આશંકા હવામાન વિભાગે દર્શાવી છે તેથી એ પરિસ્થિતિમાં વડાપ્રધાન રોડના માર્ગે પણ બેલુર મઠ જઇ શકે છે. આ પરિસ્થિતિ પડકારજનક છે કારણ કે ત્યાં પહોંચવાના રસ્તા ખૂબ સાંકડા છે. જોકે તેના માટે પણ અલગ સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. રવિવારે તેઓ કોલકાતા પોર્ટ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં સવારે 11 વાગ્યે નેતાજી ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં સંબોધન કરશે. બપોરે 12.45 વાગ્યે તેઓ કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરીને રવના થશે.