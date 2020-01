Divyabhaskar.com Jan 28, 2020, 07:46 PM IST

નેશનલ ન્યુઝ ડેસ્કઃ નાસિક પાસેના દેઓલામાં એક બસ અને રિક્ષા વચ્ચે ભીષણ ટક્કર સર્જાઈ હતી. આ ટક્કર બાદ બન્ને વાહન પાસે આવેલા એક કુવામાં પડી ગયા હતા.

આ ઘટનામાં કેટલા લોકો માર્યા ગયા છે તેનો હજુ નિશ્ચિત આંકડો જાણી શકાયો નથી, પણ કુવામાં પડી ગયેલા બન્ને વાહનોમાંથી 8 લોકોના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બસ માલેગાંવથી કલવાન જઈ રહી હતી. માર્ગમાં બસના ડ્રાઈવરે વાહન પરનું નિયંત્રણ ગુમાવી દેતા આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. બચાવ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે.

#Maharashtra: A bus and a rickshaw fell into a well after ramming into each other, in Deola area of Nashik. Rescue operation underway.

