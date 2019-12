Divyabhaskar.com Dec 24, 2019, 03:00 PM IST

પુડુચેરી: રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ સોમવારે પુડુચેરી યુનિવર્સિટીના 27મા દીક્ષાંત સમારોહમાં સામેલ થયા. નાગરિકતા કાયદાના વિરોધમાં વિદ્યાર્થીઓના એક જૂથે સમારોહનો બહિષ્કાર કર્યો હતો. વિશ્વવિદ્યાલયની એક મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીની રબીહા અબ્દુરેહિમે દાવો કર્યો કે રાષ્ટ્રપતિના આગમન પહેલા તેને ઓડિટોરિયમથી બહાર કાઢી નાખવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ત્યાંથી જતા રહ્યા ત્યારે તેને અંદર જવાની મંજૂરી મળી હતી.

રબીહાએ ન્યૂઝ એજન્સીને કહ્યું કે મને શા માટે બહાર મોકલવામાં આવી તે ખબર નથી. લગભગ અંદર ઉપસ્થિત લોકોએ પોલીસને મારા સ્કાર્ફ અંગે ફરિયાદ કરી હતી. જો તેમને કોઇ પરેશાની હોય તો મને ત્યાં જ જણાવવુ જોઇતું હતું. પોલીસ અધિકારીએ માત્ર એટલું જ કહ્યું કે તમારી સાથે કંઇ વાત કરવી છે અને બહાર લઇ ગયા. ત્યારબાદ જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ત્યાંથી નિકળી ગયા ત્યારે મને અંદર જવાની મંજૂરી મળી હતી.

ગોલ્ડ મેડલ લેવાનો ઇનકાર, CAA વિરોધને યોગ્ય ગણાવ્યો

રબીહાએ માસ કોમ્યુનિકેશનમાં એમ.એ ડિગ્રીમાં પહેલું સ્થાન મેળવ્યું છે અને દીક્ષાંત સમારોહમાં ગોલ્ડ મેડલ લેવાથી ઇનકાર કરી દીધો હતો. રબીહાએ કહ્યું કે CAA અને NRCના વિરોધમાં વિદ્યાર્થીઓ દેશભરમાં શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરી રહ્યાં છે પરંતુ પોલીસ તેમના પર જુલમ કરી રહી છે. આ દરેક વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે મારી સહાનુભૂતિ છે.

દીક્ષાંત સમારોહમાં રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી ઉપસ્થિત હતા

આ મામલામાં યુનિવર્સિટીના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ઓડિટોરિયમની બહાર શું થયું તેના વિશે કોઇ જાણકારી નથી. અંદર સમારોહ યોગ્ય રીતે ચાલ્યો હતો. રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદ સિવાય સમારોહમાં રાજ્યપાલ કિરણ બેદી અને મુખ્યમંત્રી નારાયણસામી સામેલ થયા હતા.

ચિદમ્બરમે કહ્યું- આ વિદ્યાર્થીનીના અધિકારોનું હનન

કોંગ્રેસના નેતા પી.ચિદમ્બરમે આ મામલે વિરોધ કર્યો. તેમણે ટ્વિટ કર્યું- આ ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ વિદ્યાર્થીનાના અધિકારોનું હનન છે. તે કોણ અધિકારી છે, તેના પર જવાબદારી નક્કી કરીને કાર્યવાહી કરવી જોઇએ.

Keeping out gold medalist Rabeeha Abdurehim from the Convocation of Pondicherry University was an outrageous assault on her rights.