Divyabhaskar.com Dec 12, 2019, 05:29 AM IST

મુંબઇ: નાગરિકતા સંશોધન વિધેયકને સાંપ્રદાયિક અને અસંવિધાનિક ગણાવતા મહારાષ્ટ્રના IPS અધિકારી અને મુંબઇમાં વિશેષ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (IGP) અબ્દુર્રહમાન પોતાના પદેથી રાજીનામું આપી દીધુ છે.

લોકો લોકશાહી રીતે આ બિલનો વિરોધ કરે-અબ્દુર્રહમાન

અબ્દુર્રહમાને ટ્વિટ કર્યુ કે, આ વિધેયક ભારતની ધાર્મિક વિવિધતાની વિરૂદ્ધ છે. હું બધા ન્યાયપ્રિય લોકોને અનુરોધ કરું છું કે તેઓ લોકશાહી રીતે આ બિલનો વિરોધ કરે. આ બિલ સંવિધાનની મૂળ ભાવનાની વિરૂદ્ધ છે. તેઓએ ગુરૂવારથી ઓફિસ ન જવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે IPS અધિકારી અબ્દુર્રહમાને ગત ઓક્ટોબર મહિનામાં સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ (VRS) લેવા માટે અરજી કરી હતી. જો કે તેમની અરજીને ગૃહ મંત્રાલય (MHA) દ્વારા સ્વિકારવામાં આવી ન હતી.

This Bill is against the religious pluralism of India. I request all justice loving people to oppose the bill in a democratic manner. It runs against the very basic feature of the Constitution. @ndtvindia@IndianExpress #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/1ljyxp585B