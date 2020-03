Divyabhaskar.com Mar 12, 2020, 12:50 PM IST

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સામેલ થનાર મધ્ય પ્રદેશના મહારાજ જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા ગુરુવારે ભોપાલ પહોંચવાના છે. મધ્ય પ્રદેશ જતા પહેલાં જ્યોતિરાદિત્યએ દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી હતી. સિંધિયાએ અહીં રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. પાર્ટીમાં સામેલ થયા પછી સિંધિયાની આ પહેલી ઔપચારિક મુલાકાત છે.

ગુરુવારે સવારે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે ટ્વિટર પર લખ્યું છે કે, આજે જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા સાથે મુલાકાત થઈ. મને આશા છે કે તેઓ બીજેપી આવ્યા તેથી હવે તેઓ મધ્ય પ્રદેશ જનતાની સેવા વધારે સારી રીતે કરી શકશે અને પક્ષની સ્થિતિ વધારે મજબૂત થશે. આજે અમિત શાહ પહેલાં સિંધિયાએ રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ સાથે પણ ઔપચારિક મુલાકાત કરી હતી.

Met Shri @JM_Scindia ji. I am sure his induction into the party will further strengthen BJP’s resolve to serve the people of Madhya Pradesh. pic.twitter.com/jrxAAWrjyl

નોંધનીય છે કે, જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા બુધવારે દિલ્હીમાં બીજેપીમાં જોડાયા છે. આ દરમિયાન બીજેપી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા પણ હાજર રહ્યા હતા. પક્ષમાં જોડાયાને થોડી જ વારમાં બીજેપીએ જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાને રાજ્યસભા મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

મધ્ય પ્રદેશ કોંગ્રેસ તરફથી ગુરુવારે જ જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા પર આકરા પ્રહાર કરવામાં આવ્યા હતા. ટ્વિટ કરીને પક્ષ તરફથી કહેવામાં આવ્યું હતું કે, બીજેપીમાં મહારાજનું એટલું અપમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે વડાપ્રધાન મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ દ્વારા ટ્વિટ કરીને તેમનું સ્વાગત પણ કરવામાં આવ્યું નથી.

જોકે હવે અમિત શાહ અને રાજનાથ સિંહે જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા સાથે મુલાકાત પછી પછી તેમનું ઔપચારિક સ્વાગત કર્યું છે.

Met with Shri Jyotiraditya Scindia today. I welcome him to the BJP. His joining will help in further strengthening the party. I extend my best wishes to him in all his endeavours. @JM_Scindia pic.twitter.com/84nxoX71Ws