દિવ્ય ભાસ્કર Mar 17, 2020, 09:03 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતમાં કોરોના વાયરસના વધી રહેલા ખતરા વચ્ચે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી ડો. હર્ષવર્ધને રાજ્યસભામાં કહ્યું કે દેશ કોરોના વાયરસનો મુકાબલો કરવા માટે સંપૂર્ણ પણે તૈયાર છે અને ગભરાવાની કોઇ જરૂર નથી. તેમણે જણાવ્યું કે કોરોના વાયરસની ટેસ્ટીંગ ચાલી રહી છે અને સરકાર ચુસ્ત છે.

બીજી તરફ વિશ્વના અન્ય દેશોને કોરોનાને રોકવામાં ધારે તેવી સફળતા મળી રહી નથી. વૈશ્વિક મહામારી જાહેર થયા બાદ હવે આશાઓ વેક્સીન તરફ છે. સારી વાત એ છે કે જે રીતે ઈબોલા, સાર્સ અને માર્સ જેવી બીમારીઓ સામે લડવા માટે વૈજ્ઞાનિકોએ એકજૂટતા દર્શાવી હતી તેવી જ તૈયારીઓ અત્યારે જોવા મળી રહી છે.

ચીને સૌથી પહેલા સાર્સ-CoV-2ના જેનેટિક મટેરિયલની તપાસ પૂરી કરીને જાન્યુઆરીમાં વિશ્વભરના વૈજ્ઞાનિકોને માહિતી આપી હતી અને ત્યારબાદ પ્રોટોટાઇપ, વેક્સીનની ટેસ્ટીંગ અને ડેટા કલેક્શનની દિશામાં ઝડપથી કાર્ય થઇ રહ્યું છે. અમેરિકાના નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર હેલ્થએ કહ્યું છે કે માર્ચમાં પહેલી ટ્રાયલ શરૂ થયા બાદ ત્રણ મહિના ડેટા કલેક્ટ કરવામાં લાગશે. ત્યારબાદ આગામી તબક્કો શરૂ થશે.

મેડિકલ સાયન્સ અપડેટ: વિશ્વભરમાં 50થી વધુ મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને કંપનીઓ COVID-19ની વેક્સીન બનાવવાની દિશામાં દિવસ રાત જોતરાયેલી છે. ચીન, અમેરિકા અને ઇઝરાયેલની ચાર કંપનીઓ રસીનું જાનવરો પર ટેસ્ટીંગ પણ કરી ચૂકી છે. US બાયોમેડિકલ એડવાન્સ્ડ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી તેના માટે પ્રાઇવેટ કંપનીઓના વૈજ્ઞાનિકોને સાથે લઇને આગળ વધી રહી છે. ફ્રેન્ચ કંપની સનોફી પાશ્ચર અને જોન્સન એન્ડ જોન્સન જેવી કંપનીઓ આ પ્રોજેક્ટમાં સાથે કામ કરી રહી છે. અમેરિકાના બોસ્ટનની બેસ્ટ બાયોટેક કંપની મોડેર્નાએ 16 માર્ચના સાહસિક નિર્ણય લઇને લોકો પર વેક્સીનનું ટેસ્ટીંગ શરૂ કર્યું હતું. જેનેટિક એન્જિનિઅરિંગ એન્ડ બાયોટેક્નોલોજી ન્યૂઝના સર્વે પ્રમાણે સરકારી સંસ્થાનો સિવાય ગ્લેક્સોસ્મિથક્લાઇન અને સનોફી જેવી મોટી અને મોડર્ના તેમજ ગ્લીડ સાયન્સીઝ જેવી નાની કંપનીઓ ઝડપથી વેક્સીનના પરિક્ષણમાં લાગેલી છે. જોકે તેમ છતા 2020માં તે માર્કેટમાં આવે તેવી સંભાવના ઓછી છે.



