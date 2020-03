Divyabhaskar.com Mar 03, 2020, 01:20 PM IST

નવી દિલ્હીઃ ભાજપ સંસદીય દળની મંગળવારે સંસદની લાઈબ્રેરી હોલમાં બેઠક થઈ હતી. જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સાંસદોને સંબોધિત કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, વિકાસ માટે દેશમાં શાંતિ, એકતા અને સંપ જરૂરી છે. આ માત્ર કહેવા માટે જ નથી, પરંતુ દરેકે આના માટે પ્રયાસ કરવા પડશે.

મોદીએ ભારત માતાની જય અને વંદે માતરમ્ અંગે રાજનીતિ કરનારાઓ પર પણ નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, ઘણા નેતાઓને ભારત માતાની જય અને વંદે માતરમ્ બોલવામાં પણ શરમ આવે છે. આ લોકો ‘દેશના ટુકડા-ટુકડા’ના નારા લગાવે છે. આવા લોકો સામે પૂરી તાકાતથી ઊભા રહેવાની જરૂર છે.

