Divyabhaskar.com Feb 05, 2020, 07:43 PM IST

નવી દિલ્હી: શાહીન બાગમાં બુધવારે યૂટ્યુબ ચેનલ ચલાવતી ગુંજા કપૂરને પોલીસે કસ્ટડીમાં લીધી હતી. તે બુરખો પહેરીને પ્રદર્શનસ્થળે પહોંચી હતી. તે પ્રદર્શનકારીઓને સવાલ પૂછી રહી હતી ત્યારે અમુક લોકોને તેના પર શંકા થઇ. ત્યારબાદ દેખાવકારોએ તેને ઘેરી લીધી અને પોલીસને સોંપી દીધી હતી. તપાસ દરમિયાન તેની પાસે કેમેરો મળ્યો હતો. ગુંજા પર પ્રદર્શનમાં છૂપાઇને વીડિયો બનાવવાનો આરોપ છે.

ગુંજા કપૂર યૂટ્યુબ પર ‘રાઇટ નેરેટિવ’ ચેનલ ચલાવે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુંજાને ટ્વિટર પર ફોલો કરે છે. તે સિવાય ભાજપના નેતા તેજસ્વી સૂર્યા પણ તેને ટ્વિટર પર ફોલો કરે છે.

#WATCH Political analyst Gunja Kapoor extricated by police after protestors at Delhi's Shaheen Bagh alleged that she was wearing a 'burqa' and filming them. #Delhi pic.twitter.com/llRiKhMvOd