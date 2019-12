Divyabhaskar.com Dec 22, 2019, 08:48 PM IST

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે રામલીલા મેદાનમાં એક રેલીમાં NRC માટે ડિટેન્શન સેન્ટર બનાવ્યા હોવાની વાતને અફવા ગણાવી હતી. જોકે આ વર્ષે જુલાઈમાં રાજ્યસભામાં એક સવાલના જવાબમાં ગૃહ મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે ડિટેન્શન સેન્ટર્સ સંબંધે કેન્દ્રએ રાજ્યોને નિર્દેશ મોકલ્યા હતા. કોંગ્રેસે મોદીના આ નિવેદન પર કહ્યું કે શું પીએમ એવું સમજે છે કે લોકો તેમના જુઠ્ઠાણાની વાસ્તવિકતા જાણવા માટે ગુગલ સર્ચ પણ નહીં કરી શકે ? કોંગ્રેસે આ વાત એક ટ્વિટમાં લખી જેમાં અમુક મીડિયા રિપોર્ટ્સના હવાલાથી ભારતમાં ડિટેન્શન સેન્ટર હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

અર્બન નક્સલ અફવા ફેલાવી રહ્યાં છે- મોદી

મોદીએ રેલીમાં કહ્યું હતું- કોંગ્રેસ અને તેમના સહયોગી અને શહેરોમાં રહેતા અમુક ભણેલા ગણેલા અર્બન નક્સલ અફવા ફેલાવી રહ્યાં છે કે બધા મુસલમાનોને ડિટેન્શન સેન્ટરમાં નાખી દેવામાં આવશે. ભણેલા ગણેલા લોકો પણ ડિટેન્શન સેન્ટર વિશે પૂછી રહ્યાં છે. એક મીડિયા રિપોર્ટ જોયો- જેમાં મીડિયાના લોકો પૂછી રહ્યા છે કે ડિટેન્શન સેન્ટર ક્યાં છે, પરંતુ કોઇને ખબર નથી. વાંચી તો લો કે NRC છે શું ? હજુ પણ જે લોકો ભ્રમમાં છે તેમને કહીશ કે જે ડિટેન્શન સેન્ટર્સની અફવાઓ છે તે બધી નાપાક ઈરાદાઓથી ભરેલી છે. આ જૂઠ છે, જૂઠ છે , જૂઠ છે.

ગૃહ મંત્રાલયે જાન્યુઆરી 2019માં રાજ્યોને નિયમાવલી મોકલી હતી

જુલાઈ 2019માં ગૃહ મંત્રાલયે રાજ્યસભામાં કહ્યું હતું- ગેરકાયદે પ્રવાસીઓને ઓળખવા, કસ્ટડીમાં રાખવા અને તેમને પ્રત્યાર્પિત કરવાના કેન્દ્રના અધિકારને બંધારણ અંતર્ગત રાજ્યોને હસ્તાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. રાષ્ટ્રીયતાની ઓળખ અને તેમને પ્રત્યાર્પિત કરવા સુધી રાજ્યોને ગેરકાયદે પ્રવાસીઓને ડિટેન્શન સેન્ટર્સમાં રાખવા જોઇએ. જોકે રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો દ્વારા બનાવવામાં આવેલા ડિટેન્શન સેન્ટર્સ અને તેમાં રાખવામાં આવેલા ગેરકાયદે પ્રવાસીઓની સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કરવામાં નથી આવ્યો. કેન્દ્રએ રાજ્યોને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને મોડલ ડિટેન્શન સેન્ટર અને હોલ્ડિંગ સેન્ટર્સ સંબંધિત નિયમાવલી 9 જાન્યુઆરીએ મોકલી હતી. કેન્દ્ર વારંવાર રાજ્યોને ડિટેન્શન સેન્ટર સ્થાપિત કરવા સંદર્ભે નિર્દેશ મોકલતું રહ્યું છે.

આસામમાં 6 ડિટેન્શન સેન્ટર- રિપોર્ટ

રોયટર્સના સપ્ટેમ્બરના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે આસામના ગોલાપાડામાં ગેરકાયદે પ્રવાસીઓ માટે પહેલું ડિટેન્શન સેન્ટર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેમાં લગભગ 3 હજાર લોકોને રાખી શકાય છે. એક અન્ય રિપોર્ટ પ્રમાણે આસામમાં 6 ડિટેન્શન સેન્ટર છે અને તેમાં 900 ગેરકાયદે પ્રવાસીઓને રાખવામાં આવ્યા છે. 3 વર્ષ દરમિયાન અહીં રાખવામાં આવેલા પૈકી 28નું મૃત્યુ થયું છે.

કોંગ્રેસે કહ્યું- ડિટેન્શન સેન્ટર વાસ્તવિકતા છે

કોંગ્રેસે ટ્વિટ કર્યું જેમાં મીડિયા રિપોર્ટ્સના હવાલાથી મુંબઈ અને આસામના ગોલાપાડામાં ડિટેન્શન સેન્ટર હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસે કહ્યું કે શું પ્રધાનમંત્રી એમ વિચારે છે કે તેમનું જુઠ્ઠાણાનું ફેક્ટ ચેક કરવા માટે લોકો ગુગલ સર્ચ પણ નહીં કરી શકે ? ડિટેન્શન સેન્ટર વાસ્તવિકતા છે અને જ્યાં સુધી ભાજપ સરકાર રહેશે , આ વધતા રહેશે.

