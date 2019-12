Divyabhaskar.com Dec 24, 2019, 11:31 AM IST

નવી દિલ્હી: નાગરિકતા સંશોધન એક્ટ (CAA) મામલે સમગ્ર દેશમાં વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે તે દરમિયાન આજે મોદી કેબિનેટની મહત્વની બેઠક થવાની છે. આ બેઠકમાં મોદી સરકાર રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા રજિસ્ટર (NPR) વિશે આગામી નિર્ણય લઈ શકે છે. આ નિયમ અંતર્ગત દરેક નાગરિકનું રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત કરવામાં આવશે. આ બેઠક સિવાય આજે પણ દેશના ઘણાં ભાગમાં CAA મામલે દેખાવો થવાની શક્યતા છે.

બંગાળમાં CAA વિરુદ્ધ બીજેપી નેતાએ જ ઉભા કર્યા સવાલ

નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝના પૌત્ર અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા ચંદ્રકુમાર બોઝે હવે સીએએ મુદ્દે સવાલ ઉભા કર્યા છે. તેમણે આજે ટ્વિટ કર્યું છે, જો આ કાયદાને ધર્મ સાથે કોઈ લેવા-દેવા નથી તો પછી તેમાં મુસ્લિમોને કેમ સામેલ કરવામાં નથી આવતા. તેમણે ટ્વિટમાં લખ્યું છે કે, જો નાગરિકતા સંશોધન એક્ટને ધર્મ સાથે કોઈ લેવા-દેવા નથી તો પછી હિન્દુ, શિખ, બૌદ્ધ, ઈસાઈ, પારસી અને જૈનનું નામ કેમ લેવામાં આવી રહ્યું છે. આ કાયદામાં મુસ્લિમોને કેમ સામેલ કરવામાં નથી આવતા? આપણે પારદર્શી થવાની જરૂર છે.

If Muslims are not being persecuted in their home country they would not come,so there's no harm in including them. However, this is not entirely true- what about Baluch who live in Pakistan & Afghanistan? What about Ahwadiyya in Pakistan?