Divyabhaskar.com Mar 10, 2020, 11:19 PM IST

નેશનલ ડેસ્કઃ મધ્યપ્રદેશમાં કમલનાથના વડપણ હેઠળની કોંગ્રેસની સરકાર સામે બળવો કરી ચૂકેલા જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા છાવણીના 22 ધારાસભ્યોએ રાજીનામા આપ્યા પછી રાજકીય ઘટનાક્રમ વેગીલો બન્યો છે. રાજીનામું આપનારા કોંગ્રેસના 22 ધારાસભ્યો સાથે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ જાહેરમાં આવ્યા એ પછી હવે કોંગ્રેસ વળતો ફટકો મારે એવા ડરથી ભાજપ પોતાના ધારાસભ્યોને એકજૂટ કરી રહ્યું છે અને મોડી રાત્રે તેમને ભોપાલથી અન્યત્ર ખસેડવામાં આવે છે. દિલ્હી ઉપરાંત પાડોશી રાજ્ય તેમજ ભાજપના ગઢ તરીકે ગુજરાત લાવવામાં આવે એવી શક્યતા પણ બળકટ છે. મોડી રાત્રે ધારાસભ્યો ભોપાલ એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતાં.

સાંજથી ધારાસભ્યોને એકત્ર કરાયા

મોડી સાંજ સુધીમાં રાજ્યના ભાજપના દરેક ધારાસભ્યોને ભોપાલ પહોંચી જવા તાકિદ કરી દેવામાં આવી હતી. એ મુજબ, કૈલાસ વિજયવર્ગિયના એક નિકટના વ્યક્તિના ફાર્મહાઉસમાં એકઠા થયેલા ધારાસભ્યોને રાત્રે 10 વાગ્યા આસપાસ પ્રાંત ભાજપ કાર્યાલય ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતાં. ત્યાંથી બે લક્ઝરી બસમાં બેસીને ધારાસભ્યોને અજ્ઞાત સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા છે.

હોળી નિમિત્તે જઈએ છીએ

ધારાસભ્યોને ક્યાં લઈ જવાઈ રહ્યા છે એ વિશે ભાજપના પ્રાંત નેતાઓમાંથી કોઈએ ફોડ પાડ્યો ન હતો. કેટલાંક ધારાસભ્યોએ હોળી મનાવવા જતાં હોવાનું કારણ દર્શાવ્યું હતું, તો કેટલાંકે દિલ્હી એક પૂર્વનિર્ધારિત કાર્યક્રમ માટે જતાં હોવાનું કહ્યું હતું.

Madhya Pradesh: Buses parked near the party office in Bhopal, begin leaving from the spot. BJP MLAs of the state have boarded the buses. MLA Vijay Shah (pic 4) says, "We are going either to Bengaluru or Delhi." pic.twitter.com/cp36sxMk4p