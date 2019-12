Divyabhaskar.com Dec 19, 2019, 03:17 PM IST

સ્પોર્ટ ડેસ્કઃ આધુનિક ઓલિમ્પિકના પ્રણેતા પિયરે ડી કુબરટીન દ્વારા વર્ષ 1892માં લખવામાં આવેલા મેનિફેસ્ટોની બુધવારે હરાજી કરવામાં આવી હતી. 14 પાનાના મેનિફેસ્ટો માટે વિક્રમજનક 62.40 કરોડ રૂપિયાની બોલી લગાવવામાં આવી હતી. આ હરાજી ન્યુયોર્કના સોદબી ઓક્શન હાઉસમાં કરવામાં આવી હતી. આ અગાઉ જૂન, 2019માં બેઝબોલ લિજેન્ડ બેબ રુથની જર્સી 39.70 કરોડ રૂપિયામાં હરાજી થઈ હતી. ઓક્શનર સેલ્બી કિફરના મતે હરાજી શરૂ થયાની 12મી મિનિટમાં જ મેનિફેસ્ટો વેચાઈ ગયો હતો. અગાઉ જે અંદાજ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો તેની તુલનામાં આ હરાજીમાં લગભગ 9 ગણી કિંમત ઉપજી હતી. આ અગાઉ આશરે 7 કરોડ રૂપિયા મળે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.

#AuctionUpdate Moments ago in our #NYC salesroom, the original Olympic Games manifesto soared to $8.8 million, more than 8.5x its $1 million high estimate following a 12-minute bidding battle. The manifesto outlines Pierre de Coubertin's vision for reviving the ancient games. pic.twitter.com/xoR4uAzs2t