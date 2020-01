Divyabhaskar.com Jan 21, 2020, 07:09 PM IST

નેશનલ ડેસ્કઃ સોમવારે રોડ-શો દરમિયાન ભારે ભીડ એકઠી થઈ જવાથી ફોર્મ ભરવા ન જઈ શકેલા દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ ફોર્મ ભરવાના છેલ્લા દિવસે આશરે 7 કલાક જેટલા લાંબા સમય સુધી રાહ જોયા બાદ ચૂંટણી અધિકારીની કચેરીએ તેમનું ચૂંટણી નામાંકન ફોર્મ ભર્યું છે. છેલ્લા દિવસે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો ધસારો અચાનક વધી જવાથી કેજરીવાલને 45મો ટોકન નંબર મળ્યો હતો. આ અંગે ટ્વિટ કરતાં તેમણે વ્યંગમાં લખ્યું કે, 'મને બહુ જ આનંદ છે કે લોકતંત્રના આ ઉત્સવમાં અનેક લોકો ભાગ લઈ રહ્યા છે.'

Waiting to file my nomination. My token no is 45. There are many people here to file nomination papers. Am so glad so many people participating in democracy.