Divyabhaskar.com Jan 31, 2020, 06:31 PM IST

નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાનના પ્રધાન ફવાદ હુસૈને મોદીને ચૂંટણીમાં હરાવવાની અપીલ કરી તેનો મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે વળતો પ્રહાર કર્યો છે. શુક્રવારે કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે નરેન્દ્ર મોદી ભારતના વડાપ્રધાનમંત્રી છે. દેશની એકતા પર હુમલો કરવાના પાકિસ્તાનના ઈરાદા સફળ થશે નહીં. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગયા સપ્તાહ NCCના એક કાર્યક્રમમાં કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાનને હરાવવામાં ભારતને થોડા દિવસનો જ સમય લાગશે. ત્યારબાદ હુસૈને મોદીને હરાવવા માટે ટ્વિટ કર્યું હતું.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 28મી જાન્યુઆરી (મંગળવારે) નેશનલ કેડેટ કોપ્સ્પ (NCC)ની એક રેલીમાં કેડેટ્સને સંબોધિત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે આપણો પડોશી દેશ ત્રણ વખત યુદ્ધ હારી ચુક્યો છે. અમારી સેનાએ તેને હરાવવામાં 10-12 દિવસ પણ નહીં લાગે.

ફવાદ હુસૈને મોદી વિરોધી નિવેદન કર્યું

વડાપ્રધાનના નિવેદન બાદ ઈમરાન સરકારના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી બાબતના પ્રધાન હુસૈને #Modimadness હેશટેગ સાથે ટ્વિટ કરતા કહ્યું હતું કે- ભારતના લોકોએ મોદીના પાગલપણાને હરાવવું જોઈએ. દિલ્હી ચૂંટણીમાં વધુ એક હારનો સામનો કર્યા બાદ તેઓ સમગ્ર વિસ્તારને જોખમમાં નાંખી રહ્યા છે. કાશ્મીર, નાગરિકતા કાયદા અને ઘટી રહેલા અર્થતંત્ર પર આંતરિક અને બહારની પ્રક્રિયાથી મોદીએ સંતુલન ગુમાવી દીધુ છે.

People of India must defeat #Modimadness ,Under pressure to lose another State Elections(Delhi on Feb 8th),he resorts to ridiculous claims and threats endangering Region,Mr Modi has lost balance after internal and external reaction to Kashmir,Citizenship laws and failing economy https://t.co/bBIyOvf5Ee