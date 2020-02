Divyabhaskar.com Feb 14, 2020, 02:26 PM IST

નવી દિલ્હીઃ આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના નેતા અરવિંદ કેજરીવાલ 16મી ફેબ્રુઆરીના રોજ સતત ત્રીજી વખત દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરશે. તેમણે રામલીલા મેદાનમાં યોજાનાર શપથગ્રહણ સમારોહ માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પણ આમંત્રણ આપ્યું છે. આ અગાઉ AAPના નેતા ગોપાલ રાયે સમાચાર એજન્સી સાથે વાતચીત કરતા કહ્યું હતું કે સમારોહમાં ભાગ લેવા માટે અન્ય રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓને આમંત્રણ આપવામાં આવશે નહીં. આ ફક્ત દિલ્હીવાસીઓ માટે હશે.

11 ફેબ્રુઆરીના રોજ આવેલા ચૂંટણી પરિણામોમાં AAPએ 70 પૈકી 62 બેઠક પર જીત મેળવીને બહુમતી હાંસલ કરી હતી. ભાજપને 8 બેઠક મળી હતી. કોંગ્રેસ સતત બીજી વખત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એક પણ બેઠક જીતી શકી નથી.

Thank u so much sir. I look forward to working closely wid Centre to make our capital city into a truly world class city. https://t.co/IACEVA091c