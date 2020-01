Divyabhaskar.com Jan 18, 2020, 10:18 PM IST

કોઝિકોડ(કેરળ): કોંગ્રેસ નેતા કપિલ સિબ્બલે કહ્યું છે કે કોઇ પણ રાજ્ય નાગરિકતા સંશોધન કાયદો લાગૂ કરવાથી ઇનકાર ન કરી શકે. કેરલ લિટરેચર ફેસ્ટિવલના ત્રીજા દિવસે શનિવારે કોઝિકોડમાં તેમણે કહ્યું કે સંસદમાં પાસ થયા બાદ રાજ્ય જો કાયદો લાગૂ કરવાથી ઈનકાર કરે છે તો તે ગેરબંધારણીય કહેવાશે. આ પહેલા બંગાળ, રાજસ્થાન, કેરળ, પુડ્ડુચેરી, પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢની સરકારે કહ્યું હતું કે તેઓ આ કાયદાને લાગૂ નહીં કરે. આ 8 રાજ્યોમાં દેશની 35 ટકા આબાદી વસે છે.

પૂર્વ કાયદામંત્રી સિબ્બલે કહ્યું- જો CAAને સંસદની મંજૂરી મળી ચકી હોય તો કોઇ રાજ્ય એમ ન કહી શકે કે તેઓ તેને લાગૂ નહીં કરે. આવું સંભવ નથી અને આ ગેરબંધારણીય છે. જોકે રાજ્ય તેનો વિરોધ કરી શકે છે અને વિધાનસભામાં તેના વિરુદ્ધ સંકલ્પ પસાર કરી શકે છે. રાજ્ય કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી તેને પાછો ખેંચવાની માંગ પણ કરી શકે છે પરંતુ કોઇનું એવું કહેવું કે હું આ કાયદો લાગૂ નહીં કરું, તે મોટી સમસ્યા પેદા કરશે. જ્યારે કોઇ રાજ્ય આવું કહે છે તો એમ માનવું જોઇએ કે તેમની ઈચ્છા આ કાયદો લાગૂ કરવાની નથી. જોકે તેમના હાથ બંધાયેલા છે.

સિબ્બલે કહ્યું- NRCનો આધાર NPR

તેમણે કહ્યું, “નાગરિકતા રજિસ્ટર (NRC) હકીકતમાં જનસંખ્યા રજિસ્ટર (NPR) પર આધારિત છે. NPRને સ્થાનિક રજિસ્ટ્રાર દ્વારા લાગૂ કરવામાં આવશે જેમની નિયુક્તિ સામુદાયિક સ્તર પર થશે. જો રાજ્ય એમ કહે કે અમે રાજ્યના કર્મચારીઓને કેન્દ્ર સાથે સહયોગ નહીં કરવાનું કહીશું. મને ખબર નથી કે આ સંભવ છે કે નહીં પરંતુ બંધારણીય રીતે કોઇ રાજ્ય માટે સંસદમાંથી પસાર થયેલા કાયદાનું પાલન ન કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ પેદા કરશે.”

CAA વિરુદ્ધ આંદોલન સામાન્ય લોકોએ ઉભુ કર્યું

CAAને લઇને દેશભરમાં ચાલી રહેલા આંદોલન પર સિબ્બલે કહ્યું કે આ નેતા અને સામાન્ય લોકો વચ્ચે યુદ્ધની જેમ છે. તેમણે કહ્યું- સારું છે કે કોઇ રાજનેતાની જગ્યાએ દેશના વિદ્યાર્થીઓ, ગરીબો અને મધ્યમવર્ગના લોકોએ તેની વિરુદ્ધ આંદોલન ઉભુ કર્યું. તેમણે કહ્યું- તેની અસર એટલા માટે દેખાઈ રહી છે કારણ કે દુનિયાભરમાં લોકો એ સમજી રહ્યા છે કે આ રાજકારણ નથી, પરંતુ સામાન્ય લોકોનું આંદોલન છે. તે લોકો કોઇ પણ રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાયેલા નથી. તેમની ચિંતા ભારતના ભવિષ્યને લઇને છે. સૌ કોઇ વિકાસ ઇચ્છે છે. સિબ્બલે સવાલ ઉઠાવ્યો કે મોદીએ શું કર્યું. તેમણે દેશની જગ્યાએ પોતાનો વિકાસ કર્યો.

8 રાજ્ય સરકારોએ CAA લાગૂ ન કરવા માટે કહ્યું હતું

બંગાળ, રાજસ્થાન, કેરળ, પુડ્ડુચેરી, પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢની સરકારે કહ્યું હતું કે તેઓ આ કાયદાને લાગૂ નહીં કરે. આ 8 રાજ્યોમાં દેશની 35 ટકા આબાદી વસે છે. બીજી તરફ 3 અન્ય રાજ્ય સરકારો એવી છે જે CAAના વિરોધમાં તો છે પરંતુ આ કાયદાને લાગૂ થવા દેશે કે નહીં તેના પર તેમનું વલણ સ્પષટ નથી. આ રાજ્યોને પણ જોડી દેવામાં આવે તો 42 ટકા આબાદી વાળી 11 રાજ્ય સરકારો CAAનો વિરોધ કરી ચૂકી છે.



