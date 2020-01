Divyabhaskar.com Jan 26, 2020, 02:57 PM IST

અલીગઢઃ JNU વિદ્યાર્થી શર્જીલ ઈમામના ભારતના ટુકડા વાળા નિવેદનની AIMIM પ્રમુખ અસદ્દુદીન ઓવૈસીએ નિંદા કરી છે. ઓવૈસીએ શનિવારે ન્યૂઝ એજન્સી સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું કે, ભારત કોઈ મુરઘાની ડોક નથી જે તૂટી જાય કે પછી અલગ થઈ જાય. આ એક રાષ્ટ્ર છે. કોઈ પણ ભારત અથવા કોઈ પણ વિસ્તારને તોડી ન શકે. આવા અર્થહીન નિવેદનોને ચલાવી લેવાશે નહીં.

અલીગઢ- આસામમાં શર્જીલ વિરોધ કેસ નોંધાયો

શર્જીલ દિલ્હીના શાહીન બાગમાં CAA વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા પ્રદર્શનના આયોજક પણ છે. અલીગઢની સભામાં તેમનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. વીડિયો વાયરલ થયા બાદ અલીગઢમાં શર્જીલ વિરુદ્ધ દેશદ્રોહનો કેસ નોંધાયો છે.

અલીગઢ SSP આકાશ કુલહરિએ જણાવ્યું કે, ‘JNUમાં મોર્ડન ઈન્ડિયન હિસ્ટ્રીના વિદ્યાર્થી શર્જીલે 16 જાન્યુઆરીના રોજ AMUમાં સભા કરી હતી. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે રાષ્ટ્ર વિરોધી નિવેદન આપવામાં આવ્યા હતા. ભાષણના વીડિયોના આધારે જ કેસ નોંધાયો છે. ટીમ તેની લોકેશન ટ્રેસ કરી રહી છે. ધરપકડ કરવા માટે બે ટીમને રવાના કરવામાં આવી છે.’શર્જીલ વિરુદ્ધ દેશદ્રોહનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

दोस्तों शाहीन बाग़ की असलियत देखें:

१)असम को इंडिया से काट कर अलग करना हमारी ज़िम्मेदारी

२)”Chicken Neck” मुसलमानो का है

३)इतना मवाद डालो पटरी पे की इंडिया की फ़ौज Assam जा ना सके

४)सारे ग़ैर मुसलमानो को मुसलमानों के शर्त पर ही आना होगा

If this is not ANTI NATIONAL then what is? pic.twitter.com/kgxl3GLwx1