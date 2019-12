કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ પ્રિયંકા ગાંધીએ પણ વિધેયકને ભારતને ધર્મના આધારે વિભાજીત કરનારું ગણાવ્યું

JDUએ નાગરિકતા સુધારા વિધેયકનું સમર્થન કર્યું, પક્ષ ઉપાધ્યક્ષ કિશોરે કહ્યું- આ નિરાશાજનક બાબત છે.

પ્રશાંત કિશોરે ટ્વીટ કર્યું- JDU એ વિધેયકનું સમર્થન કર્યું તે નિરાશાજનક છે, તે ધર્મને આધારે ભેદભાવ દર્શાવે છે

સોમવારે રાત્રે નાગરિકતા સુધારા વિધેયક લોકસભામાં પસાર થયું, વિધેયકની તરફેણમાં 311,વિપક્ષમાં 80 મત પડ્યા

નવી દિલ્હીઃ લોકસભામાં નાગરિક સુધારા વિધેયકને મંજૂરી મળી ગયા બાદ કોંગ્રેસના ભૂતપુર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ મંગળવારે દાવો કર્યો છે કે આ વિધેયક બંધારણ પર હુમલો છે અને તેનું સમર્થન કરવાથી ભારતની પાયાગત બાબતોનો નાશ થઈ શકે છે. રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કર્યું હતું કે જો કોઈ નાગરિકતા સુધારા વિધેયકનું સમર્થન કરે છે તો તે ભારતની બુનિયાદ પર હુમલો છે અને તેનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

નાગરિકતા સુધાર વિધેયક લોકસભામાં પસાર થયા બાદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ ટ્વીટ કર્યું હતું કે અડધી રાત્રે જ્યારે દુનિયા સુઈ રહી હતી ત્યારે ભારતની સ્વતંત્રતા, સમાનતા, ભાઈચારા તથા ન્યાયના આદર્શો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી. મે તેની સામે ખૂબ જ સંઘર્ષ કર્યો છે અને હું દરેક ભારતીયને વચન આપુ છું કે આ લડાઇ હજુ પણ પૂરી થઈ નથી. નિરાશાને તમારી નજીક આવવા દેશો નહીં. નિડર અને મજબૂત રહો.

બીજીબાજુ કોંગ્રેસ મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ લોકસભામાં નાગરિકતા સુધારા વિધેયકને મંજૂરી મળ્યા બાદ મંગળવારે સરકાર પર કટ્ટરતાનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ બંધારણનો નાશ કરનારા સરકારના આ સુઆયોજીત એજન્ડા સામે લડત ચલાવશે. પ્રિયંકાએ ટ્વીટમાં જણાવ્યું હતું કે આપણા પૂર્વજોએ આપણી સ્વતંત્રતા માટે જીવ આપી દીધા. તે સ્વતંત્રતામાં સમાનતા અને ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના અધિકાર જોડાયેલા છે. આપણુ બંધારણ આપણી નાગરિકતા, એક મજબૂત અને એકજૂટ ભારતના આપણા સ્વપ્ના સાથે આપણે સૌ જોડાયેલા છીએ.

જનતા દળ (યુ)એ લોકસભામાં નાગરિકતા સુધારા વિધેયકનું સમર્થન કર્યું છે. આ અંગે પક્ષના ઉપાધ્યક્ષ પ્રશાંત કિશોરે ટ્વીટ કરી નારાજગી દર્શાવી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ વિધેયકનું સમર્થન કરવું તે નિરાશાજનક છે. તે ધર્મને આધારે ભેદભાવ કરે છે. તે બંધારણનું ઉલ્લંઘન કરે છે, બંધારણના પ્રથમ પેજ પર જ 3 વખત ધર્મનિરપેક્ષ લખવામાં આવેલુ છે. આપણે ગાંધીજીના વિચારો પર ચાલનારા લોકો છીએ. પ્રશાંત કિશોરે વર્ષ 2014ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના પ્રચાર અભિયાનની જવાબદારી સંભાળી હતી.

પ્રશાંત કિશોરનું ટ્વીટઃ

આ વિધેયક ધર્મનિરપેક્ષતા સામે નથીઃ JDU

આ અગાઉ સોમવારે ગૃહમાં થયેલી ચર્ચામાં JDUના સાંસદ લલન સિંહે કહ્યું હતું કે અમે વિધેયકનું સમર્થન કરી છીએ. જો પાકિસ્તાનમાં અત્યાચારનો ભોગ બનેલા લઘુમતિ સમુદાયોને ભારતીય નાગરિકતા આપવામાં આવે છે તો તે યોગ્ય બાબત છે. આ વિધેયક ધર્મનિરપેક્ષતાની વિરોધમાં નથી. નાગરિકતા સુધારા વિધેયકને સોમવાર રાત્રે લોકસભામાં પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. મતદાનમાં આ વિધેયકની તરફેણમાં 311 મત અને વિપક્ષમાં 80 મત પડ્યા હતા.

કિશોરે પોતાને કિંગમેકર તરીકે ગણાવ્યા હતા

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ પ્રથમ વખત એવી ઘટના નથી કે જેમાં પ્રશાંત કિશોરે પક્ષથી અલગ વિચાર રજૂ કર્યો છે. 5મી માર્ચ,2019ના રોજ મુજફ્ફરપુરમાં પક્ષના વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યક્રમમાં પણ પ્રશાંતે પોતાને કિંગમેકર ગણાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે જો હું પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં મદદ કરી શકુ તો બિહારના યુવાનોને સાંસદ, ધારાસભ્ય કે વડા બનાવવામાં પણ મદદ કરી શકું છું.જેના જવાબમાં પક્ષના પ્રવક્તા નીરજ કુમારે કહ્યું હતું કે કોઈને એવી ગેરસમજ થઈ ગઈ છે કે તેઓ સાંસદ કે ધારાસભ્ય બનાવી શકે છે. લોકતંત્રમાં મતદાતા જ ઉમેદવાર અંગે નિર્ણય લે છે.