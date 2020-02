Divyabhaskar.com Feb 09, 2020, 12:32 PM IST

નેશનલ ડેસ્કઃ ઈન્ડિયન આર્મીના મેજરે એવું અનોખું બુલેટપ્રૂફ હેલ્મેટ તૈયાર કર્યું છે જે અત્યંત ઘાતક એવી AK-47 બંદૂકની ગોળીઓ પણ રોકી શકે છે અને તેને પહેરનાર સૈનિકનો જીવ બચાવી શકે છે. ‘અભેદ્યઆ બુલેટપ્રૂફ હેલ્મેટ 10 મીટર દૂરથી ફાયર થયેલી AK-47ની ગોળી ખમી શકે છે.

#WATCH Major Anoop Mishra of Indian Army showcases his ballistic helmet Abhedya-1- world’s first helmet which can give protection even from a AK-47 bullet fired from a range of 10 mtr. He has also developed a full body bullet proof jacket for protection from sniper rifle bullets. pic.twitter.com/khcYR9C0MC