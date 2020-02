Divyabhaskar.com Feb 07, 2020, 04:51 PM IST

નેશનલ ડેસ્કઃ ભારતીય વાયુસેનાએ વર્ષ 2020 માટે તેનું સત્તાવાર ન્યુ યર કેલેન્ડર જારી કર્યું છે. વાયુસેનાનું આ વખતનું કેલેન્ડર વિશેષ છે કારણ કે 26મી ફેબ્રુઆરી,2019ના રોજ પાકિસ્તાનના બાલાકોટમાં કરવામાં આવેલી એર સ્ટ્રાઈકના ફોટા આ ન્યુ યર કેલેન્ડરમાં દર્શાવ્યા છે. કેલેન્ડરમાં મિરાજ-2000 ફાઈટર જેટ સ્પાઈસ-2000 બોમ્બ આતંકવાદીના અડ્ડાઓ પર વરસાવવાતા દેખાય છે. પુલવામામાં CRPFના જવાનો પર જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો તેના જવાબમાં ભારતે પાકિસ્તાનના બાલાકોટ સ્થિત આતંકવાદી અડ્ડાઓ પર એર સ્ટ્રાઈક કરી હતી. આ એર સ્ટ્રાઈકમાં મોટી સંખ્યામાં આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા. આ ઘટના બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો બગડી ગયા હતા.

The Indian Air Force on its official calendar for the year 2020, has depicted the Balakot airstrikes carried out by its Mirage-2000 fighter jets using its Spice-2000 bombs, for the month of February. The aerial strikes were carried out by India on February 26, 2019. pic.twitter.com/fMP1GnTdUN