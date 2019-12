Divyabhaskar.com Dec 30, 2019, 01:02 PM IST

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નાગરિકતા સંશોધન કાયદો (સીએએ)ના સમર્થનમાં ટ્વિટર કેમ્પનની શરૂઆત કરી છે. #IndiaSupportsCAA હેશટેગથી પીએમ મોદીએ કેમ્પેનની શરૂઆત કરીને લખ્યું છે કે, ભારત સીએએનું સમર્થન કરે છે. કારણકે સીએએ પરેશાન કરવામાં આવેલા શરણાર્થીઓને નાગરિકતા આપવા માટે છે. આ કોઈની નાગરિકતા લેવા માટે નથી. નમો એપ પર સીએએ સાથે જોડાયેલા ઘણાં દસ્તાવેજ, વીડિયો અને કન્ટેન્ટ છે. તમે સીએએના સમર્થનમાં અભિયાન શરૂ કરો.

#IndiaSupportsCAA because CAA is about giving citizenship to persecuted refugees & not about taking anyone’s citizenship away.



Check out this hashtag in Your Voice section of Volunteer module on NaMo App for content, graphics, videos & more. Share & show your support for CAA..