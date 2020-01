Divyabhaskar.com Jan 22, 2020, 09:55 PM IST

નેશનલ ડેસ્ક: માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલયે બુધવારે જાણકારી આપી હતી કે કાશ્મીર માટે 80 હજાર કરોડ રૂપિયાના પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિકાસ સંબંધિત કાર્યો માટે આ પેકેજ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. અત્યારે કેન્દ્ર સરકારના ઘણા મંત્રીઓ જમ્મૂ-કાશ્મીરના પ્રવાસે છે. બુધારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ કેબિનેટની બેઠકમાં આ મંત્રીઓ પાસેથી કાશ્મીર વિશે માહિતી મેળવી હતી.

કેન્દ્રીય ગૃહરાજ્યમંત્રી જી.કિશન રેડ્ડી પણ જમ્મૂ-કાશ્મીરના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. અહીં તેઓ ઘણી વિકાસની યોજનાઓની શરૂઆત કરશે. બુધવારે સવારે તેઓ શ્રીનગર જવા રવાના થયા હતા. તેઓ કાશ્મીરમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોનો પણ પ્રવાસ કરશે. અહીં ચાલી રહેલા વિકાસ કાર્યોની સમીક્ષા કરશે તેમજ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ચાલી રહેલી યોજનાઓની પણ સમીક્ષા કરશે.



