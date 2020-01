Divyabhaskar.com Jan 09, 2020, 02:56 PM IST

સિયાચિન: સેના પ્રમુખ જનરલ મુકુંદ નરવણે ગુરૂવારે વિશ્વના સૌથી ઉંચા યુદ્ધશ્રેત્ર સિયાચિન પહોંચ્યા. સેના પ્રમુખનું પદ સંભાળ્યા બાદ જનરલ નરવણે પહેલી વખત અહીં પહોંચ્યા. તેમણે જવાનો સાથે નાશ્તા પર ચર્ચા કરી. તેમણે સિયાચિન યુદ્ધ સ્મારક પર સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપી. તેમની સાથે ઉત્તરી સેનાના કમાન્ડર લેફ્ટનન્ટ જનરલ રણબીરસિંહ પણ ઉપસ્થિત હતા.

સેના પ્રમુખે કહ્યું- અમે જાણીએ છીએ કે અહીં તૈનાત દરેક જવાન ખૂબ જ વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં કામ કરે છે. અમે એ નિશ્વિત કરવાના પૂરતા પ્રયત્નો કરીશું કે જવાનો માટે જે કંઇ પણ જરૂરી છે તે તેમને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે. તેમને વધુ સારા કપડાં અને રાશન બધુ આપવામાં આવે.

Chief of the Army Staff, General Manoj Mukund Naravane, pays tribute at Siachen War Memorial. pic.twitter.com/9ZoAtSoolX