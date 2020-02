Divyabhaskar.com Feb 19, 2020, 04:04 PM IST

નવી દિલ્હી: CAA અને NRC વિરુદ્ધ ધરણાં પર બેઠેલા લોકો સાથે વાતચીત કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના મધ્યસ્થી બુધવારે શાહીનબાગ પહોંચ્યા હતાં. સુપ્રીમ કોર્ટે એડવોકેટ સંજય હેગડે અને સાધના રામચંદ્રનને લોકો સાથે વાતચીત કરવા માટે કહ્યું હતું. શાહીનબાગમાં સંજય હેગડેએ કહ્યું- અમે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ અહીં પહોંચ્યા છીએ. અમે સૌ લોકો સાથે વાતચીત કરીશું અને આશા છે કે વિવાદ ઉકેલાઇ જશે.

સાધના રામચંદ્રને કહ્યું, સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે તેમને આંદોલન કરવાનો હક છે. આપણી જેમ બીજા ઘણા નાગરિકો છે જેમના અધિકારો છે. જે લોકો રસ્તા પરથી આવ-જા કરે છે. બાળકો સ્કૂલ જાય છે, લોકો ઓફિસ જાય છે. હક ત્યાં સુધી જ હોવો જોઇએ જ્યાં સુધી બીજા લોકોના હક પ્રભાવિત ન થાય. રોડ, પાર્ક, બ્રિજ સાર્વજનિક સુવિધા છે. અમે તમારી બધી વાત સાંભળીશું. મને વિશ્વાસ છે કે અમે એવું સમાધાન કરીશું જે માત્ર દેશ માટે નહીં પણ દુનિયા માટે એક ઉદાહરણ બની જશે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ મીડિયાની ગેરહાજરીમાં લોકો સાથે વાત કરશે. આ વાતચીતની જાણકારી બાદમાં આપવામાં આવશે.

હેગડેએ ટ્વિટર પર લોકો પાસેથી સૂચન માંગ્યા

સંજય હેગડેએ દેખાવકારોને સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ વાંચીને સંભળાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે અમે બન્ને સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ છીએ અને તમને સૌને સાંભળવા આવ્યા છીએ. શાહીનબાગ જતા પહેલા હેગડેએ ટ્વિટર પર પણ લોકો પાસેથી સૂચનો માંગ્યા હતા.

I am going to #saheenbagh

Any suggestion?