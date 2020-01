Divyabhaskar.com Jan 18, 2020, 04:12 PM IST

નવી દિલ્હીઃ એમેઝોનના સ્થાપક અને CEO જેફ બેઝોસના અખબાર વોશિંગ્ટન પોસ્ટ મોદી સરકારની નીતિઓ વિરુદ્ધ સતત લખતુ રહ્યું છે. તેને લીધે ભારત પ્રવાસ આવેલા બેઝોસને ભાજપની ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. વિદેશોમાં ભાજપને લગતા બાબત જોતા વિજય ચૌથાઈવાલેની વોશિંગ્ટન પોસ્ટના સિનિયર એડિટર એલી લોપેઝ સાથે સોશ્યલ મીડિયા પર ઉગ્ર ચર્ચા થઈ હતી. ચૌથાઈવાલેએ શુક્રવારે ટ્વિટર પર લખ્યું- મિસ્ટર જેફ બેઝોસ, વોશિંગ્ટનમાં તમારા કર્મચારીઓને સમજાવો, નહી તો ખુશ કરવાના પ્રયાસો, સમય અને નાણાંનો વ્યય થઈ શકે છે. આ અંગે લોપેઝે જવાબ આપ્યો હતો કે શું લખવું અને શું ન લખવું તે બોઝોસ કહેતા નથી. સ્વતંત્ર પત્રકારિતા સરકારોને ખુશ કરવા માટે નથી હતું. અમારા પત્રકારો અને લેખકોનું કામ ભારતીય લોકતંત્રની પરંપરાઓ પ્રમાણે હોય છે, તેના પર પ્રશ્ન ઉઠાવી શકાય નહીં.

Just to clarify: Jeff Bezos doesn't tell Washington Post journalists what to write. Independent journalism is not about charming governments. But there's no question the work of our correspondents and columnists fits within India's democratic traditions. https://t.co/TzrMZoCw69