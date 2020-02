Divyabhaskar.com Feb 11, 2020, 07:35 PM IST

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીના શરૂઆતના વલણોમાં કેજરીવાલની આમ આદમી પાર્ટી જીતની હેટ્રિક લગાવવા તરફ વધી રહી હતી. આ સ્થિતિ સાંજ સુધી રહી. જ્યારે ભાજપ 7 સીટો પર આગળ રહી, 2015ની જેમ આ વખતે કોંગ્રેસનું ખાતુ ખુલ્યું ન હતું. ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ મનોજ તિવારીએ કહ્યું- 2015ની સરખામણીએ અમારી વોટની ટકાવારી વધી છે. ગત ચૂંટણીમાં તે 23 ટકા હતી, આ વખતે તે 40 ટકાની આસપાસ છે. દિલ્હીમાં હવે નવી શરૂઆત થઈ રહી છે, બે પાર્ટીઓની વચ્ચે. કોંગ્રેસ લગભગ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. ગત વખતની સરખામણીએ તેની વોટની ટકાવારી અડધી થઈ ગઈ છે.

વિવિધ પાર્ટીઓના નેતાઓની વાતઃ

મનોજ તિવારીએ કહ્યું કે કાર્યકર્તાઓને તેમની મહેનત માટે ધન્યવાદ આપું છું. દિલ્હીના જનાદેશનું સન્માન કરું છું અને અરવિંદ કેજરીવાલને અભિનંદન પાઠવું છું. મને આશા છે કે તેઓ દિલ્હીની આશાઓને પૂર્ણ કરશે. અમે ઘણી અપેક્ષાઓ રાખી હતી, જે ખરી ઉતરી નથી, તેની સમીક્ષા કરીશું. ભાજપને 7 સીટો વધુ મળી છે.

કોંગ્રેસ નેતા અધીર રંજન ચૌધરીએ કહ્યું- લોકોએ મનમાં નક્કી કર્યું હતું કે આપ અથવા તો ભાજપને વોટ આપીશું. આ ચૂંટણી વિકાસના મુદ્દા પર થઈ. આ દૈત્ય અને ઠીગણાઓની વચ્ચેની લડાઈ રહી, જેમાં ઠીગણાઓ જીતી ગયા. વડાપ્રધાનથી લઈને કાર્યકર્તાઓ સુધી સમગ્ર સરકાર ચૂંટણીમાં લાગી ગઈ હતી.

પશ્ચિમ દિલ્હીના ભાજપ સાંસદ પ્રવેશ વર્માએ કહ્યું હું જનદેશનું સન્માન કરું છું. છેલ્લા 22 વર્ષથી અમારી સરકાર દિલ્હીમાં બની શકી નથી. અમે લોકોનો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરવા વધુ પ્રયત્નો કરીશું. દિલ્હીમાં છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી લોકોને મફત વીજળી, પાણી અને બસમાં મુસાફરી કરાવવામાં આવી રહી હતી. મેં નવી સરકારને શુભેચ્છા આપી. દિલ્હીવાસીઓની આશાઓને પુરી કરવામાં આવે.

ભાજપના અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ દિલ્હી ચૂંટણીમાં જીત બદલ કેજરીવાલને શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને કહ્યું કે અમે સકારાત્મક વિપક્ષની ભૂમિકા નિભાવીશું.

મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું- લોકોએ બતાવ્યું કે દેશ ‘જન કી બાત’થી ચાલે છે ‘મન કી બાત’થી નહિ. ભાજપે કેજરીવાલને આતંકી કહ્યાં, જોકે તેમને હરાવી ન શકયા.

આપ નેતા મનીષ સિસોદિયાએ પોતાની જીત પર કહ્યું- હું પટપડગંજ સીટથી બીજી વખત એમએલએ બનીને ખુશ છું. ભાજપે નફરતના રાજકારણની કોશિશ કરી, જોકે દિલ્હીના લોકોએ એવી પાર્ટીને પસંદ કરી જે તેમના માટે કામ કરે.

સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે કહ્યું- હું દિલ્હીના લોકોને ધન્યવાદ આપું છું, જેમણે નફરત, વિશ્વાસઘાત અને વિનાશના રાજકારણને નકારી દીધું. આ ચૂંટણીના પરિણામ બાદ ભાજપને કોઈ બાગ યાદ રહેશ નહિ.

તૃણમૂલ સુપ્રીમો અને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કહ્યું- જીત માટે અરવિંદ કેજરીવાલને અભિનંદન. લોકોએ ભાજપને નકારી, તે માત્ર વિકાસ જ ઈચ્છે છે. સીએએ, એનસીઆર અને એનપીઆરનો બહિષ્કાર થશે.

મોડલ ટાઉન સીટથી ભાજપના ઉમેદવાર કપિલ મિશ્રાએ કહ્યું- ભાજપ રાજ્યમાં સતત 5મી વખત ચૂંટણી હારી ગઈ છે. તેનો અર્થ એ છે કે અમે ક્યાંકને ક્યાંક દિલ્હીના લોકો સાથે જોડાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યાં છે.

ઓખલા સીટના આપ ઉમેદવાર અમાનતુલ્લાહ ખાને કહ્યું- દિલ્હીના લોકોએ આજે ભાજપ અને અમિત શાહ જીને કરન્ટ લાગડવાનું કામ કર્યું છે. આ કામની જીત થઈ છે અને નફરતની હાર. મેં નહિ પરંતુ લોકોએ રેકોર્ડ તોડ્યો છે.

ભાજપ સાંસદ ગૌતમ ગંભીરે કહ્યું- અમે પરિણામોનો સ્વીકાર કરીએ છીએ અને અરવિંદ કેજરીવાલ અને દિલ્હીના લોકોને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. મને આશા છે કે કેજરીવાલના નેતૃત્વમાં દિલ્હીનો વિકાસ થશે.

દિલ્હી કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સુભાષ ચોપડાએ કહ્યું- મેં પાર્ટીના ખરાબ પ્રદર્શનની જવાબદારી લીધી છે. અમે તેની પાછળના કારણોનું વિશ્લેષણ કરીશું. અમારા વોટની ટકાવરીમાં ઘટાડાનું કારણ ભાજપ અને આપ બંને દ્વારા ધ્રુવીકરણનું કરવામાં આવેલું રાજકારણ છે.

મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કમલનાથે કહ્યું- અમે પહેલેથી કોંગ્રેસના દેખાવથી પરિચિત હતા. સવાલ એ છે કે મોટા-મોટા દાવ કરનારી ભાજપને શું થયું ?

આપની જીત પર ચૂંટણીની રણનીતી બનાવનાર પ્રશાંત કિશોરનું ટ્વીટ

Thank you Delhi for standing up to protect the soul of India!