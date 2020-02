8 ફેબ્રુઆરીએ 62.59% મતદાન થયું, 2015ની વિધાનસભા ચૂંટણીની સરખામણીએ 5 ટકા ઓછું

Divyabhaskar.com Feb 11, 2020, 02:39 PM IST

નેશનલ ડેસ્કઃદિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ મંગળવારે આમ આદમી પાર્ટી જીતની હેટ્રિક લગાવી રહી છે. ભાજપને જરૂર 10+ બેઠકોનો ફાયદો થતો જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ કોંગ્રેસની સ્થિતિ પાંચ વર્ષ પહેલા જેવી જ ‘ઝીરો બટે સન્નાટા’વાળી છે. પાર્ટી સતત બીજી વખત દિલ્હીમાં ઝીરો પર આઉટ થતી જોવા મળી રહી છે. આ અંગે સોશયલ મીડિયામાં યુઝર હાસ્યાસ્પદ પોસ્ટ કરી રહ્યા છે. લોકો આને ભારત VS ન્યૂઝીલેન્ડ મેચમાં કેએલ રાહુલ VS રાહુલ ગાંધીની તુલના કરીને કોંગ્રેસની ખેંચી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે, ‘એકે રાહુલ 100 રન બનાવીને નોટઆઉટ રહ્યો અને એકે રાહુલ ફરીથી 0 પર આઉટ થઈ ગયો છે’

સોશયલ મીડિયાની ઝલક

આ વખતે જ્યાં દિલ્હીમાં કાઉન્ટિગ શરૂ થવાના માત્ર અડધા કલાકમં જ લગભગ આખુ ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું અને જ્યારે AAPએ એકતરફી લીડ બનાવી લીધી તો સોશયલ મીડિયા યુઝર્સ પણ સવારથી મજા લેવામાં લાગ્યા હતા.

આ વખતે પણ યુઝર્સ જૂના મેમે પણ લગાવી રહ્યા છે અને જેમાં સૌથી વધારે કોંગ્રેસને નિશાન બનાવાઈ રહી છે.

ટ્વીટર પર સૌથી વધારે પોસ્ટ #AAPWinningDelhi, #DelhiPolls, #DelhiElection, #BJP45PlusInDelhi, #DelhiCongress જેવા હેશટેગ સાથે કરાઈ રહી છે.

કેજરીવાલ માટે પોતે પોતાની પાર્ટીને તેમના ઓફિશીયલ ટ્વિટર હેન્ડલ પર એક બાળકને ‘મફલરમેન’ના રૂપમાં બતાવ્યું છે.

ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ મનોજ તિવારી પણ સૌથી વધારે નિશાન પર છે અને લોકો તેમના એક દિવસ પહેલા કરેલા 45+ બેઠકોવાળા ટ્વીટને વારં વાર રીટ્વીટ કરીને મજા લઈ રહ્યા છે.

ઘણા યુઝર્સ મનોજ તિવારીના ‘રિંકિયાના પાપા’અને ‘બમ્બઈ બોલત બાની બુરા સમાચાર બા, દાદીથી બતાયા મંગલવા બીમાર બા’.... ગીતોના મેમે બનાવીને ટોણો મારી રહ્યા છે.

AAPની પ્રશંસામાં ઘણા યુઝર્સ કહી રહ્યા છે કે, દિલ્હીવાળાઓનું દિલ આપ કે પાસ હૈ, દિલ્હીની વોલ- કેજરીવાલ

દિલ્હીની 70 વિધાનસભાની બેઠકો પર 8મી ફેબ્રુઆરીએ ચૂંટણી યોજાઈ હતી. આજે પરિણામ બાદ સોશિયલ મીડિયા પર લોકો અલગ અલગ પ્રકારના મેમ અને હાસ્યાસ્પદ પોસ્ટ મૂકી રહ્યા છે. ટ્વીટર પર એક યુઝરે લખ્યું કે, સીએમ પદના શપથ લેવા માટે જે કપડાં સિવડાવ્યા હતા, તેને અડધા ભાવે વેચતા જોવા મળ્યા મનોજ તિવારી

Congress MLA candidate trying to find a seat with AAP and BJP #DelhiResults pic.twitter.com/lbSZ1Vls7T — The-Lying-Lama 2.0 (@KyaUkhaadLega) February 11, 2020

Congress seats during



1) Opinion polls



2) Exit polls



3) Election result #DelhiResults #DelhiElectionResults pic.twitter.com/NfxE5ChSzR — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) February 11, 2020

INC Watching AAP & BJP Fighting It Out In #DelhiResults 😴 pic.twitter.com/0mGsCSF4S5 — Dr Khushboo Kadri (@khushikadri) February 11, 2020

Modi ji and Amit Shah watching the news of Delhi election results. #DelhiResults pic.twitter.com/wG6gNiTzxY — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) February 11, 2020

Recommended News

એક પોસ્ટમાં ફની વીડિયો દ્વારા કોંગ્રેસનો ધારાસભ્ય આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપ સાથે પોતાની સીટ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છેકોંગ્રેસ એક બાજુ બેસીને AAP અને BJPની લડાઈ જોઈ રહી છેમોદી અને અમિત શાહ દિલ્હી ચૂંટણીનું પરિણામ જોઈ રહ્યા છે