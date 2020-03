દિવ્ય ભાસ્કર Mar 20, 2020, 07:19 AM IST

નવી દિલ્હી: નિર્ભયાને આજે ન્યાય મળ્યો. ચારેય દોષિતોને એક સાથે ફાંસીના ફંદા પર લટકાવવામાં આવ્યા છે. સાત વર્ષ, ત્રણ મહિના અને ચાર દિવસ પછી મુકેશ, અક્ષય, વિનય અને પવનને ફાંસીએ લટકાવી દેવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ 20 માર્ચ 2020ની સવાર 5.30નો સમય નિર્ભયાને ન્યાય મળ્યો હોવાનો નોંધાઈ ગયો છે. ફાંસી પહેલાં પવન, મુકેશ, વિનય અને અક્ષયને નાસ્તા માટે પુછવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેમણે ઈનકાર કરી દીધો હતો. વિનય રડવા લાગ્યો હતો અને માંફી માંગવા લાગ્યો હતો. ત્યારપછી તેમને તિહાર જેલની નંબર 3માં બનાવવામાં આવેલા ફાંસી ઘર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં જલ્લાદ પવને તેમને ફાંસી પર લટકાવી દીધા હતા.

30 મિનિટ સુધી લટકતા રહ્યા મૃતદેહો

અંદાજે 30 મિનિટ સુધી ચારેયની લાશ તખ્તા પર લટકતી રહી હતી. 6 વાગે મેડિકલ ઓફિસરે ચારેય દોષિત પવન, અક્ષય, મુકેશ અને વિનયને મૃત જાહેર કર્યા. સવારે 8.30 વાગે દિન દયાલ ઉપાધ્યાય હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે. ત્યારપછી મૃતદેહો પરિવારજનોને સોંપવામાં આવશે. જોકે હજી કોઈ પણ પરિવારજનોએ મૃતદેહ સ્વીકારવાની વાત કરી નથી.

ફાંસી પછી નિર્ભયાની માતા આશા દેવીએ કહ્યું- અંતે તેમને ફાંસી પર લટકાવી દેવામાં આવ્યા. આજે અમને ન્યાય મળી જ ગયો. આજનો દિવસ દિકરીઓના નામે છે. હું સરકાર અને ન્યાયપાલિકાનો આભાર માનુ છું.

#WATCH Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang rape victim says, "As soon as I returned from Supreme Court, I hugged the picture of my daughter and said today you got justice". pic.twitter.com/OKXnS3iwLr