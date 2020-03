દિવ્ય ભાસ્કર Mar 14, 2020, 12:10 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતમાં કોરોના વાઈરસના ઈન્ફેક્ટેડ લોકોની સંખ્યા 82 થઈ ગઈ છે. દેશમાં ઈન્ફેક્શન વધારે ન ફેલાય તે માટે મધ્યપ્રદેશ, દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા સહિત 12 રાજ્યોમાં સ્કૂલ-કોલેજ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. કોરોના વાઈરસના કારણે દેશમાં બીજુ મોત થયું છે. દિલ્હીની 69 વર્ષની મહિલાનું શુક્રવારે મોત થયું છે. ડોક્ટર્સે તેમને કોરોના વાઈરસનું ઈન્ફેક્શન થયું હોવાનો ખુલાસો કર્યો છે. મહિલાને વિદેશથી પરત આવેલા દીકરાથી ઈન્ફેક્શન થયું હતું. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે 3 એપ્રિલ સુધી ચાલનાર સત્ર 18 માર્ચ સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. ત્રણ સાંસદોએ પીએમને પત્ર લખીને સત્ર સમાપ્ત કરવાની માંગણી કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટ હાલ મહત્વના કેસની જ સુનાવણી કરશે.

UPDATES

ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદમાં પિતા અને પુત્ર કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા છે. જિલ્લા પ્રશાસને તેમની સારવાર શરૂ કરી દીધી છે. જ્યારે બીજી બાજુ નાગપુરના મેયો હોસ્પિટલમાંથી કોરોના વાઈરસના 5 શંકાસ્પદ દર્દીઓ ભાગી ગયા છે. જોકે તેમાં 1નો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે અને બાકીના 4ના રિપોર્ટ આવવાના બાકી છે.

પંજાબ સરકારે વિદેશ યાત્રાથી પરત આવેલા 6011 લોકોને નજર હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.

RSSની બેંગલુરુમાં થનારી અખિલ ભારતીય પ્રતિનિધિ સભા સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે.

તિહાર જેલમાં કોરોના સામે લડવાની તૈયારી- દિલ્હીની તિહાર જેલમાં દોઢ હજારથી વધારે કેદીઓનું સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવ્યું છે. અહીં 8 આઈસોલેશન વોર્ડ બનાવવામાં આવ્યા છે. વિદેશથી ભારત આવતા કેદીઓને બધાથી અલગ રાખવામાં આવે છે. તપાસમાં સામાન્ય જોવા મળતા દર્દીઓને જેલમાં શિફ્ટ કરવામાં આવે છે. ખાસ મેડિકલ સાધનોની પણ ખરીદી કરવામાં આવી છે.

સેનિટાઈઝેશન માટે ઈન્ફોસિસની બિલ્ડિંગ ખાલી કરાવી- ઈન્ફોસિસે તાત્કાલિક તેમનું બિલ્ડિંગ ખાલી કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કારણકે તેમનો એક કર્મચારી COVID-19નો દર્દી નોંધાયો છે. આ પગલું કર્મચારીઓની સુરક્ષા માટે લેવામાં આવ્યું છે.

વિરાટ કોહલીએ ટ્વિટ કરી કોરોના સામે મજબૂતાઈથી લડવાની અપીલ કરી

Let's stay strong and fight the #COVID19 outbreak by taking all precautionary measures. Stay safe, be vigilant and most importantly remember, prevention is better than cure. Please take care everyone.