Dec 11, 2019, 09:21 PM IST

નવી દિલ્હીઃ મોદી સરકારને બુધવારે મોડી સાંજે મહત્વપૂર્ણ સફળતા મળી છે. મહત્વાકાંક્ષી નાગરિક સુધારા વિધેયક (Citizenship amendment bill) અગાઉ લોકસભામાં પસાર થયા બાદ બુધવારે રાજ્યસભામાં પણ પસાર કરાવવામાં સરકારને સફળતા મળી હતી. બુધવારે બપોરે બાર વાગ્યે રાજ્યસભાના મંચ પર વિધેયક મૂકાયા બાદ વિપક્ષોએ ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો અને વિધેયકમાં વિવિધ સુધારાઓ સૂચવી તેને સુધારા સમિતિ સમક્ષ મૂકવાની દરખાસ્ત કરી હતી. દિવસના અંતે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે બેહદ આક્રમકતાથી અને એટલી જ સજ્જતાથી દરેક વિપક્ષી નેતાઓએ કરેલા વિધાનો, સવાલોનો ચોટદાર જવાબ વાળ્યો હતો. એ પછી થયેલા મતદાનમાં નાગરિકતા સુધારા વિધેયક 125 વિ. 105 મતે પસાર થયું હતું. હવે કાનૂન બની ચૂકેલી આ જોગવાઈને અદાલત સમક્ષ પડકારવાનો એકમાત્ર વિકલ્પ વિપક્ષો પાસે બચે છે.

એ અગાઉ બપોરે રાજ્યસભામાં પ્રસ્તાવ મૂકતી વખતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રાજ્યસભામાં કહ્યું કે, ગૃહ સામે એક ઐતિહાસિક બિલ લઈને આવ્યો છું. આ બિલની જે જોગવાઈ છે એનાથી લાખો-કરોડો લોકોને ફાયદો મળશે. અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશમાં જે લઘુમતી રહેતા હતા, તેમના અધિકારોની સુરક્ષા નહોતી થતી તેમને ત્યાં સમાનતાનો અધિકાર નહોતો મળતો.

સાંજે સાંસદોના સવાલોના અંતે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે બિલ અંગે જવાબ આપ્યો હતો. તેમના કહેવા પ્રમાણે તેમણે ક્યારેય ઇન્દિરા ગાંધીએ બાંગ્લાદેશી લોકોને નાગરિકતા આપી ત્યારે શંકા નથી કરી. યુગાન્ડાથી આવેલા લોકોને નાગરિકતા મળી ત્યારે પણ અમે સવાલ ન કર્યો. તેથી આ રીતે અમારા બિલ પર શંકા ન કરવી જોઇએ કે શા માટે માત્ર ત્રણ દેશના નાગરિકોને નાગરિકતા આપવામા આવી રહી છે. જો વિભાજન ન થયું હોત તો બિલ લાવવું પડ્યું ન હોત. જો કોઇ ખાસ કારણના લીધે મુસ્લિમને નાગરિકતા જોઇએ તો તેની પણ જોગવાઇ છે. અમારી સરકારે 566 મુસ્લિમોને પણ નાગરિકતા આપી છે.

શાહે કહ્યું કે અમે 1950થી કહ્યું છે કે 370 ન હોવી જોઇએ. આ બિલ માટે પણ હંમેશા કહ્યું છે. અમે કન્ફ્યુઝનમાં નથી હોતા. જ્યારે ચિદમ્બરમ ગૃહમંત્રી હતા ત્યારે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતજીએ પત્ર લખ્યો હતો. પત્રમાં લખ્યું કે મોટાભાગના પાકિસ્તાની શરણાર્થી, હિન્દુ અને શીખ સમાજના લોકો જે બોર્ડર પર આવ્યા છે તેમને છૂટ આપવા કહ્યું હતું. આ બે ધર્મના જ 13 હજાર લોકો નાગરિક બન્યા. અમે તો છ ધર્મ લાવ્યા છીએ. પણ આ નહીં દેખાય કારણ કે કોંગ્રેસ જે કરે તે સેક્યુલરીઝમ છે. ક્યાં સુધી લઘુમતિઓને મૂર્ખ બનાવશો ? પાકિસ્તાનથી આવનારા શરણાર્થીઓને અમે સન્માન આપીએ છીએ તો ભારતના મુસલમાનોને શું તકલીફ થવાની ? તમે(વિપક્ષ) શા માટે આ પ્રકારના ભેદ ઉભા કરો છો ?

ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે જો પાકિસ્તાનમાં રહેતા હિન્દુ અને શીખ ત્યાં ન રહેવા માગતા હોય તો ભારત સરકારે તેમને અહીં રહેવા દેવા જોઇએ. મનમોહનસિંહે પણ આ રીતે નાગરિકતા આપવાની વાત કરી હતી. જે તેઓ કહી રહ્યા છે તેઓ અમે કરી રહ્યા છીએ. મમતા બેનર્જીએ 2005માં કહ્યું હતું કે બંગાળમાં ઘુસણખોરી એક સમસ્યા બની ગઇ છે.

LIVE અપડેટ્સ

ભાજપ સંસદીય પક્ષની બેઠક

ભાજપની સંસદીય પક્ષની બેઠકમાં નાગરિકતા બિલ અંગે ચર્ચા કરાઈ હતી. બેઠક બાદ સંસદીય કાર્ય મંત્રી પ્રહ્લાદ જોશીએ કહ્યું કે,‘મોદીએ કહ્યું કે, આ બિલ ધર્મના નામે પીડિત લોકો માટે સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાશે. વિપક્ષ આના વિરોધમાં પાકિસ્તાની જેવી ભાષામાં બોલી રહ્યો છે. વડાપ્રધાને સાસંદોને કહ્યું કે, તે પોત પોતાના સંસદીય વિસ્તારના ખેડૂતો અને વેપારીઓ પાસેથી સૂચનો લઈને નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને આપે’

રાહુલે ટ્વીટમાં બિલ અંગે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો

રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે, ‘આ બિલ સરકારના પૂર્વોત્તરના લોકો, તેમની જીવન જીવવાની ઢબ અને ભારતના વિચાર પર ગુનાહિત હુમલો છે. ’બીજી બાજુ રાજ્યસભામાં બિલ અંગે ચર્ચા દરમિયાન વિપક્ષ તરફથી કોંગ્રેસના કપિલ સિબ્બલ, તૃણમૂલ ના ડેરેક ઓ’બ્રાયન અને સપાના રામગોપાલ યાદવ સહિત અન્ય નેતા પોતાની વાત રજુ કરશે. કોંગ્રેસ નાગરિકતા બિલ અંગે ઉગ્ર પ્રદર્શનો અંગે લોકસભામાં સ્થગન પ્રસ્તાવની નોટિસ આપી છે.

The CAB is a attempt by Modi-Shah Govt to ethnically cleanse the North East. It is a criminal attack on the North East, their way of life and the idea of India.



I stand in solidarity with the people of the North East and am at their service.https://t.co/XLDNAOzRuZ