Divyabhaskar.com Feb 20, 2020, 05:55 PM IST

નવી દિલ્હીઃ ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે ગુરુવારે અરુણાચલ પ્રદેશના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે રાજ્યની મુલાકાત લીધી તેની સામે ચીને વાંધો ઉઠાવ્યો છે. ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે દાવો કર્યો છે કે તેમનો આ પ્રવાસ બેઈજિંગની પ્રાદેશિક સાર્વભૌમત્વનું ઉલ્લંઘન છે અને પરસ્પરના રાજકીય વિશ્વાસ પર પ્રહારરૂપ છે. ચીને કહ્યું છે કે ભારતના ગૃહ પ્રધાનની અરુણાચલ પ્રદેશની યાત્રાનો તે દ્રઢતાથી વિરોધ કરે છે.

ચીનના વાંધા સામે ભારતે જવાબ આપ્યો

ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહના અરુણાચલ પ્રદેશ પ્રવાસ અંગે જે વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે તે અંગે પ્રતિક્રિયા આપી છે અને કહ્યું છે કે અરુણાચલ પ્રદેશ ભારતનો આંતરિક ભાગ છે. ભારતીય નેતાઓ ભારતના અન્ય કોઈ પણ રાજ્યોની માફક આ રાજ્યના પ્રવાસ પર જાય છે. ભારતીય નેતાની ભારતમાં કોઈ પણ રાજ્યની મુલાકાતને લઈ કોઈ વાંધો ઉઠાવવા પાછળ કોઈ જ કારણ બનતુ નથી. બીજીબાજુ ચીન અરુણાચલ પ્રદેશને દક્ષિણ તિબેટનો એક હિસ્સો માને છે અને તેના પર તે પોતાનો દાવો કરે છે. ભારતના કોઈ પણ રાજકીય નેતા દ્વારા પૂર્વોત્તર રાજ્યના પ્રવાસને લઈ તે હંમેશા વાંધો ઉઠાવતુ હોય છે.

MEA on reports of China objecting to HM Amit Shah's visit to Arunachal Pradesh:It's an integral part of India.Indian leaders routinely travel to the State as they do to any other states of India. Objecting to visit of an Indian leader to any state in India doesn't stand to reason pic.twitter.com/XJIdzPmIPI